Bí thư Hà Nội: Mỗi xã, phường phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Sáng 25/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Quang Thái).

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của các xã trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trước hết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy các xã tiếp tục đoàn kết, thống nhất quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực của cấp ủy trong điều kiện phân cấp mạnh mẽ của chính quyền địa phương hai cấp.

Đảng ủy các xã phải quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và không khoán trắng cho chính quyền các cấp mà phải cộng đồng trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề ở địa phương.

Ông cũng yêu cầu từng bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương; đồng thời thực hiện chấm điểm đánh giá theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu chính quyền cấp xã tăng cường nắm bắt địa bàn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Hà Nội chỉ đạo, Đảng ủy các xã cần xác định tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố và của mỗi địa phương. Thành phố muốn hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi xã, phường phải hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy, 5 xã cần tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, làng nghề; phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành các điểm đến thu hút du khách; phát triển văn hóa ẩm thực...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các xã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng để hoàn thành việc lập các quy hoạch trong năm 2026, từ đó làm cơ sở triển khai các công việc liên quan.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận (Ảnh: Quang Thái).

Về đầu tư phát triển hạ tầng, ông Trần Đức Thắng chỉ đạo các xã hoàn thành giải ngân 100% số vốn đầu tư công được giao. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng phải có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành dứt điểm, tuyệt đối không để manh mún.

Theo đó, các Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã phải thực sự vào cuộc, kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, từ đó tập trung xác định ưu tiên việc gì trước, việc gì sau và các sở, ngành có liên quan phải hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy định.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của các xã tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng giao các ban, sở, ngành liên quan phối hợp cùng các địa phương xem xét, giải quyết theo quy định trong thời gian tới.

"Từng đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố. Các sở, ngành phải xuống để hỗ trợ cho các xã trong thực hiện nhiệm vụ. Việc nào thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, việc nào vượt thẩm quyền phải phối hợp kịp thời để giải quyết.

Với tinh thần đó, tin tưởng 5 xã sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã: Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước khi diễn ra hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Đoàn công tác của thành phố đã khảo sát thực địa Khu công nghiệp Khu Cháy và vị trí hoán đổi Khu công nghiệp Hòa Xá; khảo sát tình hình quản lý, khai thác hồ Quan Sơn tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy sản và Du lịch Quan Sơn, xã Hồng Sơn.

Hữu Thắng - Hoàng Bích