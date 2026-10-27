Bí thư Hà Nội: Kịp thời thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu

Chiều 27/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị của Thành ủy Hà Nội nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Không xin ý kiến nhiều vòng để né tránh trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 chính là thước đo về bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Q.T.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Hà Nội yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng tầm tư duy chiến lược, nhạy bén nắm bắt và nhận diện những vấn đề thực tiễn đặt ra để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá.

Cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thẩm quyền quản lý, điều hành của chính quyền và quyền làm chủ của Nhân dân. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, không xin ý kiến nhiều vòng để né tránh trách nhiệm; việc vượt thẩm quyền phải có đầu mối hướng dẫn và thời hạn xử lý rõ ràng.

Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ông Trần Đức Thắng yêu cầu phát huy tính chủ động của cơ sở, đảm bảo chính quyền cơ sở gần dân nhưng không xa thành phố.

Các cơ quan của thành phố phải chủ động vào cuộc với chính quyền xã, phường để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý những biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số tổ chức, cá nhân ở cơ sở.

Trao cơ hội cho người có năng lực, tâm huyết

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu thực hiện đổi mới về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ gắn với cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài cho phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Theo ông Thắng, Thủ đô không thể xây dựng mô hình phát triển mới, quản trị hiện đại nếu tư duy, năng lực, phương pháp và đội ngũ cán bộ không đổi mới tương xứng. Vì vậy, cần rà soát tổng thể đội ngũ gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức, xác định vị trí việc làm; liên thông các khâu quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ; dự báo nhu cầu nhân lực.

"Ban Thường vụ Thành ủy luôn lắng nghe và đánh giá toàn diện; kịp thời thay thế những trường hợp cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời luôn tạo cơ hội để những người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm được giao trọng trách, cống hiến hết mình cho Thủ đô", Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng chỉ đạo tập trung khắc phục điểm nghẽn về tổ chức thực hiện, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển. Ông Trần Đức Thắng cho rằng, khi vướng mắc về cơ chế đã được tháo gỡ nhưng công việc vẫn chậm, phải thẳng thắn xem xét năng lực tổ chức thực hiện, chất lượng phối hợp và trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu. Mỗi vướng mắc phải được xác định rõ nguyên nhân, cơ quan chủ trì và thời hạn giải quyết; không để kiến nghị kéo dài, chuyển qua nhiều cơ quan mà không có kết quả.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải thường xuyên đôn đốc, kiểm đếm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng như kịch bản đã đề ra.