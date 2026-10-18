Bí thư Hà Nội đề nghị đại biểu hiến kế để 'thành phố của chúng ta' tăng trưởng hai con số

Sáng nay, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết kinh tế thành phố tăng trưởng tích cực, cải thiện qua từng quý. Tính chung 9 tháng, kinh tế Thủ đô tăng trưởng 8,85%.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, quý 4 Hà Nội phải đạt 16,55%. "Đấy là một con số có thể nói là rất khó khăn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhìn nhận.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại tổ sáng nay. Ảnh: Duy Linh

Ông đề nghị các đại biểu Quốc hội, từ thực tiễn công tác, phân tích những thuận lợi, kết quả đạt được và những vấn đề thành phố cần tập trung giải quyết để hoàn thành mục tiêu.

Về đầu tư công, Bí thư Thành ủy cho biết đến giữa tháng 10, Hà Nội đã giải ngân hết 126.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% phần vốn Thủ tướng giao. Thành phố đang tập trung giải ngân hơn 50.000 tỷ đồng vốn bổ sung của địa phương.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, người đứng đầu Thành ủy lưu ý chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội tăng cao hơn bình quân cả nước. CPI bình quân 9 tháng của thành phố tăng 4,91%, trong khi cả nước tăng 4,52%. “Điều này sẽ ảnh hưởng ngay đến cuộc sống của người dân”, ông nói.

Đối với năm 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn hồ sơ thẩm tra cho biết mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước là trên 10%; Hà Nội được nêu mức 11,1%, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Ông đề nghị các đại biểu làm rõ giải pháp và tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng cao, đồng thời giữ CPI khoảng 4,5% để bảo đảm chất lượng tăng trưởng.

Với mặt bằng lãi suất hiện nay, Bí thư Thành ủy đặt vấn đề khả năng huy động nguồn lực ra sao, nguồn lực đưa vào đâu để tạo tăng trưởng ngay trong năm 2027 mà không gây hệ lụy cho giai đoạn tiếp theo.

Đề cập cơ chế phát triển Thủ đô, ông cho biết, thành phố được giao quyền rất lớn, cơ bản được tự quyết định và chịu trách nhiệm.

Từ thực tiễn phân cấp, phân quyền cho Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đặt vấn đề mở rộng những chính sách phù hợp cho các địa phương khác.

Theo ông, sau một thời gian thí điểm, nếu thấy chính sách đúng thì nên để các địa phương khác cùng thực hiện, cùng tạo ra tăng trưởng.

Đề xuất giải pháp kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (đoàn Hà Nội) đề xuất giải pháp kiểm soát CPI. Thành phố cần bám sát giá cả các mặt hàng thiết yếu, vật liệu xây dựng, vận tải và chi phí sinh hoạt.

"Tăng trưởng cao mà doanh nghiệp khó giữ lợi nhuận và người dân không thấy thu nhập thực chất thì chất lượng tăng trưởng cũng chưa đạt yêu cầu", đại biểu Việt nêu quan điểm.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt. Ảnh: Duy Linh

Về sức sản xuất, kinh doanh ở cơ sở, từ kinh nghiệm công tác ở Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội và làm việc trực tiếp ở cấp phường, ông nhận thấy không ít vướng mắc nằm ở thủ tục kéo dài, mặt bằng sản xuất, chi phí đầu vào, khả năng tiếp cận thông tin và đơn hàng.

"Thành phố cần yêu cầu từng sở, ngành phối hợp với địa phương lập danh sách những việc có thể tháo gỡ ngay; giao một đầu mối giải quyết, thời hạn trả lời rõ ràng. Bên cạnh doanh nghiệp lớn, phải quan tâm doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh vì đây là bộ phận tạo việc làm và giữ sức mua tại các khu dân cư", đại biểu Việt kiến nghị.

Lấy đời sống nhân dân làm thước đo

Tại tổ Hải Phòng, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đánh giá, áp lực hoàn thành mục tiêu năm 2026 là rất lớn. Trong quý 4, cả nước phải tăng khoảng 12,5% mới đạt mục tiêu hai con số, trong khi chỉ 6/34 địa phương ước cả năm đạt hoặc vượt mục tiêu được giao.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng. Ảnh: Qh

Ông Sơn đề nghị Chính phủ báo cáo rõ kịch bản tăng trưởng thực tế của năm 2026 để làm căn cứ xác định mức xuất phát cho năm 2027, tránh giao mục tiêu năm sau trên một nền chưa chắc chắn.

Dành sự quan tâm về thu nhập thực tế của người dân, đại biểu đoàn Hải Phòng phân tích.: "Báo cáo cho biết thu nhập bình quân người lao động 9 tháng đạt khoảng 9,1 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 9%. Nhưng chỉ số giá tiêu dùng bình quân cũng tăng 4,52%, riêng tháng 9 tăng 5,08% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong nhiều năm. Như vậy, thu nhập thực tế chỉ tăng khoảng một nửa so với con số danh nghĩa".

Theo ông, với công nhân, người nghỉ hưu, người thu nhập thấp, phần lớn chi tiêu là cho các khoản thiết yếu như ăn uống, nhà ở, đi lại, nên áp lực còn lớn hơn. Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc cũng phản ánh đúng điều này, "mức cải thiện thu nhập thực tế chưa tương xứng với giá cả".

"Tôi đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá về thu nhập thực tế, sức mua của người dân trong báo cáo và coi đây là một thước đo chất lượng tăng trưởng, đúng tinh thần dự thảo nghị quyết lấy đời sống Nhân dân làm thước đo", đại biểu đoàn Hải Phòng nói.