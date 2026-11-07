Bí thư Hà Nội: Chính sách, ưu đãi gì thì cuối cùng người dân cũng phải được thụ hưởng

Ngày 7/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch Việt Nam.

Một khách du lịch đến Hà Nội chi tiêu chưa đến 100 USD

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyến (Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ) đánh giá du lịch ngành kinh tế tổng hợp có khả năng lan tỏa mạnh tới các lĩnh vực, ngành kinh tế khác như giao thông, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, logistics, thời trang, kể cả an ninh - quốc phòng.

Du lịch còn có ý nghĩa lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao vị thế quốc gia...

Tuy nhiên, bà Tuyến chia sẻ du lịch Việt Nam còn nhiều hạn chế về sản lượng, chất lượng sản phẩm, thời gian, cơ chế lưu trú, mức chi và tiêu dùng của một khách du lịch.

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: Media QH

Từng có nhiều năm công tác tại Thủ đô, bà Tuyến cho biết, Đảng bộ TP Hà Nội đều có một chương trình riêng cho phát triển văn hóa, du lịch.

Đánh giá một khách du lịch đến Hà Nội chi tiêu chưa đến 100 USD, có thể lưu trú đến 3-4 ngày nhưng chi tiêu rất ít, theo bà, nguyên nhân là do không tạo ra hệ sinh thái để khách du lịch đến và có thể mua sắm được.

Bà cũng nhìn nhận hạ tầng kết nối, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam ngay trong khu vực còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, bà cho rằng, cần đánh giá đầy đủ lượng khách thực tế đến Việt Nam, tránh tình trạng mỗi địa phương thống kê riêng nhưng thiếu cái nhìn tổng thể về đóng góp của ngành du lịch.

"Phải làm thế nào để khách du lịch đến với Việt Nam, với Hà Nội thì không chỉ sử dụng dịch vụ lưu trú" - nữ đại biểu đặt vấn đề và cho hay cần đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch kết hợp với nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Bà dẫn chứng chuỗi bệnh viện lão khoa cũng là một sản phẩm mới đang được Hà Nội triển khai cùng với một số dự án khác. Mục tiêu không chỉ là kéo dài thời gian lưu trú, mà còn tăng mức chi tiêu bình quân, tạo động lực để du khách quay trở lại.

Đồng thời, bà Tuyến cho rằng, cần đưa văn hóa ứng xử và đào tạo ngoại ngữ cho người dân địa phương vào nhóm giải pháp phát triển du lịch. Bởi chỉ cần một hành vi thiếu văn hóa được lan truyền trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh vùng, địa phương đó. Khi người dân biết ngoại ngữ sẽ có thêm khả năng giao tiếp, phục vụ và hỗ trợ bảo đảm an ninh tại cơ sở.

Không phải vấn đề gì cũng trình Thủ tướng xem xét

Từ thực tiễn công tác tại huyện Mỹ Đức (cũ), đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Hà Nội) nêu về tiềm năng phát triển du lịch của khu vực Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai. Theo ông, khu vực này chưa phát triển được du lịch dù có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, di tích lịch sử, với tiềm năng du lịch không kém những địa danh như Tràng An.

Theo định hướng được đại biểu đề cập, dự án sẽ tạo động lực phát triển vùng thông qua kết nối với Bái Đính, Tam Chúc, hình thành tuyến đường di sản kết nối đến Hoàng thành Thăng Long. Trong đó, tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính được định hướng trở thành con đường hành hương, góp phần kết nối các không gian văn hóa, du lịch.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt. Ảnh: Media QH

Ông Việt nhấn mạnh yêu cầu khai thác hài hòa tiềm năng cảnh quan, di tích và thiên nhiên tại khu vực chùa Hương, Hương Sơn; bảo tồn vùng lõi di tích, đồng thời phát triển không gian trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên tại An Phú. Khu vực hồ Quan Sơn có thể phát triển các dịch vụ sân golf, khách sạn; Mỹ Đức có tiềm năng phát triển dược liệu, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Với cơ chế thử nghiệm, trong đó có phát triển kinh tế đêm, ông Việt cho rằng, cần nhìn nhận đầy đủ những yêu cầu phát sinh khi triển khai. Khi đưa mô hình kinh tế ban đêm vào thử nghiệm sẽ kéo theo nhiều vấn đề cần giải quyết, không chỉ giới hạn ở hoạt động dịch vụ tại các tuyến phố đi bộ.

Việc tổ chức mô hình này còn liên quan đến quy hoạch bãi đỗ xe, không gian hoạt động, cải tạo hạ tầng và nhiều điều kiện khác phục vụ phát triển dịch vụ.

Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh chính sách phát triển du lịch phải hướng tới mục tiêu để cộng đồng dân cư được hưởng lợi thực chất, “chính sách, ưu đãi gì thì cuối cùng người dân cũng phải được thụ hưởng".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Media QH

Các đại biểu quan tâm đến việc xây dựng tiêu chí rõ ràng để lựa chọn địa bàn thụ hưởng chính sách; tính hợp lý của các ngưỡng vốn 3.000 tỷ đồng, 10.000 tỷ đồng và 30.000 tỷ đồng theo từng nhóm địa bàn; đồng thời đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Ông Trần Đức Thắng cho rằng, đây là chủ trương đã được Trung ương, Bộ Chính trị chỉ đạo, do đó cần nghiên cứu phân cấp mạnh hơn để địa phương chủ động quyết định, không phải vấn đề gì cũng trình Thủ tướng xem xét. Ông đề nghị cân nhắc quy định các nguyên tắc hoặc khung chính sách để kiểm soát, tránh tình trạng ưu đãi tràn lan, bên cạnh các chính sách ưu đãi đã được quy định trong pháp luật về đầu tư.

Về định hướng phát triển du lịch của Thủ đô, Bí thư Trần Đức Thắng cho biết, thành phố đang quan tâm, thúc đẩy phát triển khu vực hồ Quan Sơn, gắn với kết nối hạ tầng và hình thành điểm đến du lịch của Thủ đô. Thành phố kỳ vọng trong khoảng 2-3 năm tới có thể hình thành những dự án, điểm đến mới tại khu vực này, kết nối với chuỗi điểm du lịch khác trên địa bàn.