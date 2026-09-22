Bí thư Hà Nội: Chỉ thu hồi đất ở khi hạ tầng khu tái định cư đã hoàn thành

Ngày 22/9, tại hội nghị tiếp xúc cử tri 13 xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 10 trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm, trong đó có Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Cử tri phường Long Biên đề nghị thành phố ưu tiên giữ lại, cải tạo các khu dân cư hiện hữu, hạn chế chia cắt làng xóm; bảo tồn các công trình văn hóa, lịch sử; công khai căn cứ xác định hành lang thoát lũ và bố trí tái định cư tại chỗ đối với những trường hợp buộc phải di dời.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã nhiều lần họp và yêu cầu quá trình lập quy hoạch phải bám sát Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Quy hoạch Thủ đô và các quy định pháp luật.

Theo ông Trần Đức Thắng, việc nghiên cứu quy hoạch phải được thực hiện thận trọng, bài bản, khoa học, bảo đảm an toàn thoát lũ, hài hòa giữa yêu cầu phát triển và bảo tồn. Thành phố đồng thời chú trọng chỉnh trang các làng xóm lâu đời, bảo vệ di tích và không gian văn hóa ven sông.

Ông Thắng nhấn mạnh chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được xây dựng ở mức cao nhất trong thẩm quyền của thành phố. Người dân thuộc diện phải di dời được ưu tiên tái định cư tại chỗ hoặc tại khu vực lân cận, gần nơi ở cũ, có hạ tầng đồng bộ.

Thành phố xác định nguyên tắc chỉ thu hồi đất ở cũ khi toàn bộ hạ tầng khu tái định cư đã hoàn thành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đang được lấy ý kiến các tổ chức, cộng đồng dân cư và cá nhân liên quan; thành phố chưa phê duyệt đồ án điều chỉnh.

Các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp, giải trình và tiếp thu trong quá trình hoàn thiện. Đối với làng cổ, làng cũ, làng nghề và những khu dân cư hình thành lâu đời, định hướng của thành phố là giữ lại tối đa, hạn chế xáo trộn, đồng thời đặt trong tổng thể không gian phát triển chung.

Ông Tuấn khẳng định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được chuẩn bị trước một bước, gắn với việc làm, sinh kế và những điều kiện thiết yếu. Nơi ở mới phải có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, chính sách áp dụng phải thỏa đáng và ở mức cao nhất theo thẩm quyền.

Khẳng định Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh, ông Trần Đức Thắng cho rằng các cơ chế vượt trội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

“Mỗi chủ trương, công trình, dự án cuối cùng phải được đo lường bằng đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân,” Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.