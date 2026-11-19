Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Sáng 19/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố đã kiểm tra, khảo sát thực địa tại một số dự án.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác khảo sát các dự án: Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc); Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (xã Thiên Lộc, xã Phúc Thịnh); Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung có tổng mức đầu tư khoảng 1.280 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích ô đất 25.205m², mật độ xây dựng 33,78%, hệ số sử dụng đất 3,72 lần và quy mô dân số khoảng 3.902 người.

Dự án đầu tư xây dựng mới 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng, tổng cộng 1.104 căn hộ; trong đó có 929 căn hộ nhà ở xã hội (gồm 589 căn để bán, 212 căn để cho thuê và 128 căn để thuê mua), đáp ứng đồng bộ các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật và không gian sinh hoạt cho cư dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, liên danh chủ đầu tư sẽ thực hiện bố trí khoảng 100 căn hộ tạm cư cho cư dân lấy từ quỹ nhà cho thuê của dự án, góp phần phục vụ dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập triển khai dự án đầu tư xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng.

Ngoài ra, liên danh chủ đầu tư cũng đã thực hiện bố trí ngay cho 8 hộ gia đình thuộc diện tái định cư được mua nhà ở xã hội không thông qua bốc thăm tại dự án.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chính thức bàn giao căn hộ cho người dân vào tháng 12/2026.

Hiện nay, dự án đã hoàn thiện căn hộ mẫu ngay tại công trình; gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chính thức bàn giao căn hộ cho người dân vào tháng 12/2026.

Với tổng mức đầu tư khoảng 99.788 tỷ đồng trên quy mô nghiên cứu 465,45ha (quy mô dân số dự kiến gần 97.492 người), dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa giữa quỹ nhà ở an sinh (khoảng 18.680 căn hộ nhà ở xã hội, tái định cư, nhà ở công vụ) với khu nhà ở thương mại (khoảng 11.500 căn).

Tính đến giữa tháng 11/2026, tổng diện tích hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đạt khoảng 284,33ha, tương đương 60% tổng diện tích thu hồi. Cụ thể, địa bàn xã Thiên Lộc đạt tỷ lệ 66,9% (197,48ha) và xã Phúc Thịnh đạt 48,5% (86,85ha).

Theo kế hoạch dự kiến, ngay trong tháng 11/2026, liên danh nhà đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chi trả giải phóng mặt bằng thêm khoảng 85ha, nâng tổng diện tích hoàn thành lên khoảng 369ha (đạt 77,87%).

Song song với tiến độ giải phóng mặt bằng, các thủ tục pháp lý quan trọng của dự án cũng đã cơ bản hoàn tất. Theo lộ trình dự kiến, hạng mục công trình khởi công đợt đầu sẽ hoàn thành vào năm 2028, còn phần hạ tầng kỹ thuật toàn khu đô thị sẽ triển khai cuốn chiếu theo tiến độ giao đất từ năm 2027.

Đối với dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, UBND xã Thư Lâm đã tổ chức lập, phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai dự án; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Hiện xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 2.172/2.206 hộ, diện tích 354,7/373,4ha, đạt 98,5% số hộ và 95% diện tích; tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả khoảng 2.424,1 tỷ đồng. UBND thành phố Hà Nội đã quyết định giao 319,4ha đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ dự án.

Tại các dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và cơ quan chức năng thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các dự án; rà soát ưu tiên đồng bộ hạ tầng xã hội, như các cơ sở giáo dục, y tế nhằm bảo đảm các nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng lưu ý địa phương về phương án bảo đảm sinh kế, công ăn việc làm cho người dân tái định cư tại các dự án. Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo, những vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị, địa phương cần khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.