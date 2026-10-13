Bí thư Đoàn xã Quảng Uyên giành giải nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2026

Hội thi là dịp để cán bộ Đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham gia hội thi có 16 thí sinh là Bí thư Đoàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh tranh tài tại 3 phần thi: “Bí thư Đoàn cơ sở - Thông thái”, “Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh” và “Bí thư Đoàn cơ sở - Ứng biến”.

Phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Thông thái”, thí sinh trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế.

Phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh”, các thí sinh lựa chọn những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn tại địa phương, đề xuất giải pháp, mô hình, cách làm mới nhằm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên. Thông qua phần thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, thí sinh thể hiện khả năng phân tích, lập luận và giải quyết những vấn đề thực tiễn tại cơ sở.

“Bí thư Đoàn cơ sở - Ứng biến”, thí sinh bốc thăm xử lý các tình huống liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đoàn; nắm bắt tư tưởng thanh niên; tổ chức phong trào; ứng xử trên không gian mạng, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Đoàn.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao 10 giải thưởng, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Thị Thắm, Bí thư Đoàn xã Quảng Uyên, đồng thời, sẽ đại diện tỉnh tham dự vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2026.