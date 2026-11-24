Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2026 thu hút 3.300 thí sinh trên tổng số 3.321 xã, phường, đặc khu tham gia với 16.905 lượt thi thành công ở vòng loại. Căn cứ kết quả vòng loại trực tuyến, 34 tỉnh, thành đã tổ chức vòng thi cấp tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã lựa chọn 36 đại diện xuất sắc để vào vòng chung kết toàn quốc.

Bí thư đoàn xã Hiếu Giang Nguyễn Quý Nhật Linh là đại diện duy nhất của tỉnh Quảng Trị góp mặt tại Vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở toàn quốc - Ảnh: PV

Vòng chung kết được thiết kế với thể lệ mới so với lần thứ nhất, nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh từ kiến thức, kỹ năng đến tư duy, khả năng phân tích, xử lý tình huống, bảo vệ quan điểm. 20 gương mặt có thành tích cao nhất bước vào vòng thi đối kháng trực tiếp trên sân khấu với chuỗi ba phần thi đối kháng: “Bí thư Đoàn cơ sở - Thông thái”, “Bí thư Đoàn cơ sở - Nhạy bén” và “Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh”.

Nguyễn Quý Nhật Linh đã thể hiện tư duy phản xạ nhanh, sự nhạy bén, khả năng hùng biện thuyết phục và bản lĩnh làm chủ sân khấu - Ảnh: T.L

Là đại diện duy nhất của tỉnh Quảng Trị lọt vào top 20 gương mặt trong vòng chung kết, anh Nguyễn Quý Nhật Linh, Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị đã thể hiện khả năng điều hành, xử lý tình huống và giải quyết các bài toán thực tiễn tại địa phương, đặc biệt là màn đấu trí đầy ấn tượng để xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc.

Bí thư đoàn xã Hiếu Giang Nguyễn Quý Nhật Linh suất sắc giành giải Nhất tại Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc năm 2026 - Ảnh: PV

Hội thi không chỉ là sự tranh tài của các thủ lĩnh Đoàn cơ sở, mà là sân chơi để giúp đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở được rèn luyện, nâng cao về nghiệp vụ, kỹ năng, góp phần quan trọng vào quá trình tự học tập, tự nghiên cứu đối với cán bộ Đoàn trong giai đoạn mới.