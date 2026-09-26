Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình giành giải nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi Hà Tĩnh lần thứ II

Chiều 26/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II, năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”. Tham dự chương trình có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, một số ban, ngành, đoàn thể.

Hội thi được triển khai trong hơn 1 tháng, từ vòng loại trực tuyến cấp toàn quốc trên ứng dụng của Trung ương Đoàn. 100% bí thư đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia vòng loại. Từ kết quả vòng loại, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn 18 thí sinh có thành tích cao tham dự vòng thi cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Giám khảo báo cáo, đánh giá tổng kết hội thi.

Tại vòng thi cấp tỉnh, các thí sinh tranh tài qua 3 phần thi: “Bí thư Đoàn cơ sở - Trí tuệ”, “Bí thư Đoàn cơ sở - Sáng tạo” và “Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh”.

Trong đó, phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Trí tuệ” kiểm tra kiến thức của thí sinh về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thông qua hình thức trắc nghiệm.

Phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Sáng tạo” được tổ chức theo hình thức làm việc nhóm. Các thí sinh xây dựng video tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, qua đó thể hiện khả năng xây dựng ý tưởng, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ vào hoạt động Đoàn. Nhiều sản phẩm có nội dung thiết thực, cách thể hiện sinh động, gắn với thực tiễn công tác tại cơ sở.

Phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh” đặt ra các tình huống thực tiễn liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở để thí sinh xử lý. Nội dung này đòi hỏi cán bộ Đoàn không chỉ nắm vững nghiệp vụ mà còn có khả năng phân tích, lựa chọn phương án và xử lý linh hoạt những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Qua các phần thi, các thí sinh đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, kiến thức, kỹ năng công tác Đoàn và khả năng vận dụng vào thực tiễn; nhiều phần thi có cách thể hiện sáng tạo, bám sát yêu cầu hoạt động Đoàn tại cơ sở.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba cho các thí sinh đạt thành tích cao. Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang - Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang – Bí thư Đoàn xã Cẩm Bình.

Ban Tổ chức trao giải nhì và giải ba cho các thí sinh.

Hội thi diễn ra trong bối cảnh cán bộ Đoàn xã, phường đang thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua các phần thi, đội ngũ bí thư Đoàn cơ sở được rèn luyện kiến thức, kỹ năng, năng lực tổ chức hoạt động và xử lý tình huống thực tiễn; đồng thời là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II, năm 2026” cho các thí sinh.