Bí thư Đoàn tiên phong xóa đói, giảm nghèo

Hiện nay, gia đình anh Tiến nuôi 10 con hươu, canh tác 3.000m² đất trồng lúa, ngô; vợ anh mở cửa hàng tạp hóa... Tổng thu nhập của gia đình đạt hơn 200 triệu đồng/năm. Đặc biệt, sự thành công từ các mô hình kinh tế của anh Tiến đều nhận được sự động viên, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của đồng chí Nguyễn Hồng Tiệp.

Nguyễn Hồng Tiệp nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2022. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Sơn Giang còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Hồng Tiệp luôn đau đáu ước mơ xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để xóa đói, giảm nghèo cho quê hương. Chính vì thế, năm 2018, sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế, Trường Đại học Vinh, thay vì tìm kiếm việc làm để sinh sống ở các địa phương có điều kiện phát triển, Tiệp quyết tâm về quê lập nghiệp. Gương mẫu trong cuộc sống và làm việc, Tiệp được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn 8 (nay là thôn Đồng Khánh, xã Sơn Giang). Năm 2019, anh là Phó bí thư Đoàn xã, Bí thư Chi đoàn thôn; từ năm 2021 đến nay, anh giữ chức Bí thư Đoàn xã Sơn Giang. “Muốn xóa đói, giảm nghèo cho mọi người thì mình phải xóa đói, giảm nghèo cho mình để làm gương. Chính vì vậy, khi lập nghiệp ở quê, tôi tự học tập kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, động viên gia đình cải tạo vườn tạp, chuyển sang trồng các loại cây ăn trái như cam, bưởi; đồng thời đầu tư nuôi hươu, ong lấy mật và gia cầm... Sau hai năm, các mô hình trên cho tổng thu nhập 200-230 triệu đồng/năm”, anh Tiệp kể.

Từ hiệu quả ban đầu, gia đình anh tiếp tục mở rộng đàn hươu lên gần 200 con, trong đó có 130 con hươu đực cho nhung. Năm 2025, tổng thu nhập của gia đình đạt hơn 3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương. Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, anh dành nhiều thời gian xuống cơ sở, lắng nghe tâm tư và tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các tổ chức đoàn vận động đoàn viên, thanh niên thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình. Anh đã thành lập Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển nhung hươu Hương Sơn, vừa để chuyển giao kỹ thuật, vừa nhằm bao tiêu, phân phối các sản phẩm cho người dân địa phương... Đồng chí Võ Thị Hương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Giang đánh giá, Nguyễn Hồng Tiệp là cán bộ đoàn “2 giỏi”: Giỏi về phát triển kinh tế, tạo việc làm, góp phần truyền cảm hứng cho người dân nói chung và thanh niên nói riêng trong lập nghiệp, làm giàu trên quê hương (từ năm 2023 đến nay, xã Sơn Giang hình thành 30 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, cho thu nhập từ 200 triệu đồng/mô hình/năm trở lên); giỏi trong tham mưu, lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên của xã, tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực như gặp mặt, động viên, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi, ngày hội việc làm, tặng quà học sinh nghèo, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai...

Với những kết quả, thành tích đạt được, năm 2022, Nguyễn Hồng Tiệp được trao Giải thưởng Lương Định Của và nhận bằng khen của Trung ương Đoàn; năm 2024 được tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh; năm 2025, được Trung ương Đoàn tuyên dương danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác".