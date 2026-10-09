Bí thư Đinh Văn Nơi yêu cầu xử lý dứt điểm hồ sơ đất đai tồn đọng tại Phú Quốc

Trong bối cảnh Phú Quốc tăng tốc đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tình trạng hồ sơ đất đai tồn đọng, giải quyết thủ tục chậm trễ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực quản trị và kỷ luật hành chính.

Chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy đặc khu Đinh Văn Nơi không chỉ nhằm tháo gỡ áp lực trước mắt, mà còn đặt ra một thông điệp rõ ràng: cải cách hành chính phải được đo bằng kết quả phục vụ người dân, không phải bằng những lời hứa.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, Bí thư Đảng uỷ đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi (áo sơ mi trắng) chỉ đạo tổ cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 11 phải xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng.

Hơn 3.000 hồ sơ trễ hẹn: Điểm nghẽn không thể xem nhẹ

Theo thông tin từ Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phục vụ hơn 60.500 lượt công dân, tiếp nhận 63.008 hồ sơ mới. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 98,23%, cho thấy người dân đã chủ động tiếp cận các phương thức giải quyết thủ tục trên môi trường số.

Tuy nhiên, phía sau tỷ lệ trực tuyến cao là áp lực đáng kể trong khâu xử lý, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai. Theo báo cáo được công bố, có 4.299 hồ sơ đất đai tiếp nhận mới và 1.366 hồ sơ chuyển tồn từ trước; dù các đơn vị đã tập trung giải quyết hơn 1.830 hồ sơ, trên Cổng dịch vụ công vẫn còn hơn 3.000 hồ sơ trễ hẹn chờ xử lý.

Đây không đơn thuần là câu chuyện về số lượng hồ sơ. Mỗi thủ tục đất đai chậm được giải quyết có thể kéo theo những hệ lụy đối với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, kế hoạch sử dụng tài sản, giao dịch dân sự cũng như hoạt động đầu tư, kinh doanh. Khi tình trạng chậm trễ kéo dài, chi phí thời gian và cơ hội của xã hội cũng tăng theo.

Thực tế tại Phú Quốc có những nguyên nhân khách quan cần được nhìn nhận đầy đủ. Nguồn gốc đất đai ở một số khu vực phức tạp; vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất rừng, tranh chấp và dữ liệu chưa hoàn chỉnh khiến việc thẩm tra, xác minh mất nhiều thời gian. Hạ tầng mạng có lúc quá tải, trong khi lực lượng cán bộ chuyên môn còn thiếu cũng tạo thêm áp lực cho bộ máy giải quyết thủ tục.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, Bí thư Đảng uỷ đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi (áo sơ mi trắng bên trái) chỉ đạo nóng trong về việc tiếp nhận và xử lý ngay không để hồ sơ tồn đọng.

Nhưng khó khăn khách quan không thể trở thành lý do để mọi hồ sơ cùng bị ách tắc. Hồ sơ đầy đủ, đủ điều kiện giải quyết phải được xử lý đúng hạn; hồ sơ có vướng mắc phải được xác định rõ nguyên nhân, hướng xử lý và hướng dẫn cụ thể cho người dân. Đây chính là ranh giới giữa một nền hành chính chỉ tiếp nhận thủ tục với một nền hành chính thực sự giải quyết công việc.

Trong buổi kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu các đơn vị phân loại hồ sơ, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, không để tình trạng tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Bí thư Đảng ủy đặc khu nhấn mạnh: “Không cam kết hứa hẹn suông”, đồng thời yêu cầu không đưa ra thời hạn nếu chưa có giải pháp thực tế để xử lý lượng hồ sơ đang tồn đọng và tiếp tục phát sinh mỗi ngày.

Thông điệp này chạm đúng một yêu cầu cốt lõi của cải cách hành chính: lời hứa chỉ có giá trị khi đi kèm phương án thực hiện, nguồn lực bảo đảm và kết quả có thể kiểm chứng.

Đo trách nhiệm công vụ bằng kết quả, không bằng lời hứa

Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi là yêu cầu chuyển từ cách xử lý dàn trải sang phân loại hồ sơ theo bản chất pháp lý và khả năng giải quyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng uỷ đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi thăm hỏi việc cấp căn cước công dân cho người dân.

Đối với hồ sơ đủ thành phần, đủ điều kiện, các đơn vị phải khẩn trương giải quyết, không để chậm trễ vì những hồ sơ khác đang có tranh chấp hoặc thiếu dữ liệu. Với trường hợp chưa đủ điều kiện, cơ quan chuyên môn cần rà soát, hướng dẫn cụ thể việc bổ sung, hoàn thiện hoặc thực hiện quy trình xử lý phù hợp quy định. Cách làm này giúp tránh tình trạng một nhóm hồ sơ phức tạp làm tắc nghẽn cả hệ thống.

Đặc biệt, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, tăng cường cán bộ có chuyên môn trực tiếp hướng dẫn tại quầy, không để người dân phải đi lại nhiều nơi chỉ để hoàn thiện một thủ tục.

Ông cũng yêu cầu bổ sung nhân lực, trang thiết bị, tập trung kéo giảm các chỉ số tồn đọng và phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đủ điều kiện từ 10 ngày xuống còn 3 ngày. Mục tiêu được đặt ra phải gắn với điều kiện thực hiện cụ thể, đồng thời bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục pháp luật.

Một yêu cầu có ý nghĩa lâu dài là đánh giá năng lực cán bộ dựa trên kết quả thực tế trên Cổng dịch vụ công, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng hồ sơ còn nằm trên bàn làm việc. Đây là cách tiếp cận hướng tới quản trị theo kết quả đầu ra, tăng tính minh bạch và làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân.

Tuy nhiên, để chỉ đạo đi vào cuộc sống, việc kiểm đếm số hồ sơ đã giải quyết cần được thực hiện đồng thời với kiểm soát chất lượng. Giải quyết nhanh không có nghĩa là bỏ qua khâu xác minh nguồn gốc đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận, quy hoạch hay quyền lợi của các bên liên quan. Rút ngắn thời gian phải bắt đầu từ việc loại bỏ khâu trung gian không cần thiết, phối hợp dữ liệu hiệu quả và phân công đúng người, đúng việc; tuyệt đối không đánh đổi tính pháp lý để lấy thành tích tiến độ.

Đối với địa bàn đang phát triển nhanh như Phú Quốc, nguyên tắc này càng quan trọng. Quản lý đất đai không chỉ liên quan trực tiếp đến tài sản của người dân mà còn gắn với quy hoạch, bảo vệ đất rừng, tài nguyên và môi trường, trật tự xây dựng. Một quyết định hành chính thiếu chặt chẽ hôm nay có thể tạo ra tranh chấp, khiếu kiện hoặc hệ lụy quản lý kéo dài về sau.

Bởi vậy, cải cách hành chính phải song hành với kỷ cương pháp luật. Hồ sơ đúng quy định cần được giải quyết nhanh chóng; hồ sơ chưa đủ điều kiện phải được giải thích rõ ràng; cán bộ để xảy ra chậm trễ do thiếu trách nhiệm phải được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và quy định hiện hành.

Tháo điểm nghẽn thủ tục, củng cố niềm tin trước APEC 2027

Phú Quốc đang đứng trước giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt, với nhiều dự án hạ tầng, đô thị và dịch vụ được triển khai nhằm chuẩn bị cho APEC 2027. Trong bối cảnh đó, chất lượng giải quyết thủ tục đất đai không chỉ là vấn đề nội bộ của cơ quan hành chính, mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hiệu quả sử dụng nguồn lực và niềm tin xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang, Bí thư Đảng uỷ đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi nghe báo cáo việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Một địa phương có thể thu hút những dự án quy mô lớn, xây dựng các công trình hiện đại, nhưng năng lực quản trị vẫn phải được đánh giá từ những việc rất cụ thể: người dân có được hướng dẫn rõ ràng hay không, hồ sơ đủ điều kiện có được giải quyết đúng hạn hay không, trách nhiệm khi chậm trễ có được xác định hay không.

Vì vậy, yêu cầu của Bí thư Đảng ủy đặc khu Đinh Văn Nơi về việc lấy kết quả thực tế làm thước đo công vụ cần được cụ thể hóa bằng cơ chế theo dõi tiến độ từng hồ sơ, công khai nguyên nhân trễ hạn, xác định đầu mối chịu trách nhiệm và kiểm tra kết quả khắc phục. Việc tăng cường nhân lực phải đi cùng nâng cao năng lực chuyên môn; ứng dụng công nghệ phải đi cùng chuẩn hóa dữ liệu; phân cấp xử lý phải đi cùng kiểm soát trách nhiệm.

Quan trọng hơn, người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình cải cách. Một thủ tục được giải quyết đúng hạn không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn khẳng định sự tôn trọng đối với quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ngược lại, tình trạng hồ sơ kéo dài, hướng dẫn thiếu thống nhất hoặc phải đi lại nhiều lần sẽ làm suy giảm niềm tin vào bộ máy công quyền.

Chỉ đạo quyết liệt có thể tạo ra chuyển động ban đầu, nhưng kết quả bền vững phải được chứng minh bằng số hồ sơ tồn đọng thực sự giảm, tỷ lệ giải quyết đúng hạn tăng, chất lượng hướng dẫn được cải thiện và những trường hợp chậm trễ được xử lý minh bạch.

Chuẩn bị cho APEC 2027 không chỉ là cuộc chạy đua về tiến độ công trình hay diện mạo đô thị. Đó còn là phép thử đối với năng lực quản trị, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ và khả năng phục vụ người dân của chính quyền đặc khu.

Thước đo cuối cùng của cải cách hành chính không phải là bao nhiêu chỉ đạo đã ban hành, mà là bao nhiêu vướng mắc được tháo gỡ, bao nhiêu quyền lợi hợp pháp được bảo đảm và bao nhiêu người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Với Phú Quốc, xử lý dứt điểm hồ sơ đất đai tồn đọng vì thế không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là bước đi thiết thực để xây dựng nền hành chính kỷ cương, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.