Bí thư Đảng ủy xã Thiên Lộc đối thoại trực tiếp với người dân, tháo gỡ những vấn đề từ cơ sở

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Xuân Toàn chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: PV

Theo báo cáo tổng hợp tại 8 thôn: Đông, Bắc, Đoài, Thọ Đa, Cầu Thăng Long, Nhuế, Bầu, Hậu Dưỡng, các ý kiến người dân tập trung vào 5 nhóm vấn đề. Trong đó, nhóm kinh tế, đất đai, tài nguyên, môi trường và giải phóng mặt bằng có 55 ý kiến; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội có 39 ý kiến; cải cách hành chính và các vấn đề dân sinh có 35 ý kiến...

Đáng chú ý, nhiều kiến nghị phản ánh những tồn tại kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sinh hoạt của người dân. Cụ thể, 78 hộ thôn Bầu được giao đất giãn dân từ năm 2008, đã nộp đủ tiền nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 41 hộ thôn Hậu Dưỡng cũng còn vướng mắc về thủ tục đất đai.

Ở lĩnh vực dân sinh, người dân phản ánh tình trạng rác thải tồn đọng tại một số khu dân cư, hệ thống thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu, đèn chiếu sáng tại điểm sinh hoạt Ao số 3 thôn Nhuế bị hư hỏng. Các vấn đề về ô nhiễm môi trường, cơ sở vật chất trường học, chăm sóc sức khỏe ban đầu và chất lượng phục vụ tại bộ phận hành chính cũng được nêu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: PV

Trả lời các ý kiến của người dân, đại diện UBND xã, các phòng, ban, đơn vị liên quan làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, gắn với thời hạn giải quyết cụ thể.

Với những kiến nghị về đất đai tại thôn Bầu và Hậu Dưỡng, UBND xã cho biết đã tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hà Nội và đề xuất cơ chế tháo gỡ. Xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, thông tin và hướng dẫn người dân thực hiện các bước tiếp theo khi có văn bản trả lời.

Các vấn đề hạ tầng, môi trường cũng được xác định thời hạn xử lý. Xã dự kiến triển khai dự án thoát nước tại thôn Nhuế trong tháng 11, thay thế đèn chiếu sáng hư hỏng trong tuần; một số tuyến đường, ngõ tại Hậu Dưỡng và đường Hải Ngạn được lên kế hoạch cải tạo trong tháng 12.

Những điểm ngập úng tại đường Anh Dũng và khu vực Đông Bầu sẽ được báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trước ngày 30-11. Xã yêu cầu duy trì thu gom rác hằng ngày, công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh; đồng thời rà soát, xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường, cột điện cũ và dây điện chằng chịt.

Người dân tham dự buổi đối thoại. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Xuân Toàn yêu cầu các bộ phận chuyên môn nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp giải quyết kiến nghị đúng thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, tránh để người dân chờ đợi kéo dài. Kết quả xử lý cần được thông tin công khai để người dân theo dõi, giám sát.

“Để lời hứa hôm nay không nằm trên giấy, tôi giao Văn phòng Đảng ủy cùng Ủy ban MTTQ xã tổng hợp đầy đủ ý kiến, ban hành thông báo kết luận trong tuần này, ghi rõ từng việc, người chịu trách nhiệm và thời hạn. UBND xã hằng tháng báo cáo Thường trực Đảng ủy tiến độ và niêm yết kết quả tại nhà văn hóa các thôn để bà con theo dõi. Việc nào không đúng hẹn, cơ quan phụ trách phải trực tiếp xuống thôn giải thích với dân, chứ không để dân lên xã hỏi. Mặt trận và các đoàn thể giám sát việc thực hiện và báo cáo lại tại kỳ đối thoại tiếp theo”- Bí thư Đảng ủy xã Phạm Xuân Toàn nhấn mạnh. Đồng thời cam kết, với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và Chủ tịch HĐND xã sẽ cùng tập thể lãnh đạo xã theo đến cùng những việc đã kết luận tại hội nghị.