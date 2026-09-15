Bí thư Đảng ủy xã Mường Chiên được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Nhai
Ngày 15/9, tại xã Quỳnh Nhai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tập thể Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Quỳnh Nhai, Mường Chiên, Mường Giôn và Mường Sại.
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 499-QĐ/TU, ngày 12/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Cầm Văn Huy, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Chiên, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng uỷ, thôi giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Mường Chiên, nhiệm kỳ 2025-2030; nhận công tác tại Đảng bộ xã Quỳnh Nhai, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng uỷ, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Nhai, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 16/9/2026.
Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Chá A Của chúc mừng đồng chí Cầm Văn Huy, đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy vai trò người đứng đầu, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/bi-thu-dang-uy-xa-muong-chien-duoc-dieu-dong-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-xa-quynh-nhai-jdQa4YlvR.html