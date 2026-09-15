Bí thư Đảng ủy xã Mường Chiên được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Nhai

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại xã Quỳnh Nhai

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 499-QĐ/TU, ngày 12/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Cầm Văn Huy, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Chiên, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng uỷ, thôi giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Mường Chiên, nhiệm kỳ 2025-2030; nhận công tác tại Đảng bộ xã Quỳnh Nhai, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng uỷ, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Nhai, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 16/9/2026.

Đồng chí Chá A Của phát biểu tại hội nghị

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Chá A Của chúc mừng đồng chí Cầm Văn Huy, đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy vai trò người đứng đầu, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Đồng chí Chá A Của trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Cầm Văn Huy.