Bí thư Đảng ủy Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Hồng Diên, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh...

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Chuyển ngay sự thống nhất về nhận thức, hành động thành kết quả cụ thể trong quý IV

Hội nghị tập trung xem xét: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ Quốc hội; kết quả xây dựng dự thảo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, thu hút trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong đại biểu Quốc hội; tiến hành quy trình kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vừa thành công tốt đẹp, với những định hướng rất quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

"Đối với Đảng bộ Quốc hội, yêu cầu đặt ra rất rõ là Trung ương đã định hướng thì phải thể chế hóa kịp thời; chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt; điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tập trung tháo gỡ", Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị đã thảo luận và hoàn thành toàn bộ chương trình, thống nhất các nội dung.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của các đồng chí góp ý cho báo cáo 9 tháng và nhiệm vụ công tác của quý IV; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất sau hội nghị là chuyển ngay sự thống nhất về nhận thức, hành động, chuyển kết luận thành kết quả cụ thể trong quý IV.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy các cơ quan trong Đảng bộ Quốc hội rà soát các công việc đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm và những công việc chưa thực hiện để dồn sức chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng còn lại.

Kỳ họp thứ Hai phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, Bí thư Đảng ủy Quốc hội "chốt" 3 việc:

Một là, tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026.

"Sau hội nghị Trung ương phải thể chế hóa nhanh, đúng, đầy đủ, khả thi chủ trương, quyết sách của Trung ương. Kỳ họp tới phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động, kiến tạo và phát triển".

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh như vậy, Bí thư Đảng ủy Quốc hội đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy các cơ quan thuộc Đảng bộ Quốc hội phải lãnh đạo đội ngũ cán bộ chuyên trách của Quốc hội hăng hái trong xây dựng pháp luật và quyết tâm hành động để kiến tạo phát triển của đất nước.

Vừa qua chúng ta đã làm tốt rồi, tới đây phải làm tốt hơn nữa để thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Từng dự án luật, từng dự thảo nghị quyết phải được rà soát đến cùng, đặc biệt là các dự án: Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... liên quan rất lớn đến đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh dự hội nghị

Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách các lĩnh vực quan tâm, rà soát đến cùng các dự án luật, dự án nghị quyết để khi trình Quốc hội nhấn nút thông qua bảo đảm tính khả thi và chất lượng cao.

Cùng với đó, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng pháp luật; chú trọng phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực ngay từ khâu xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản; kiểm soát chặt chẽ quá trình soạn thảo, thẩm tra, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết, tránh lợi dụng các quy định mang tính kỹ thuật để điều chỉnh chính sách không phù hợp.

"Việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ, kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển", Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ.

Hai là, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ phải đi vào thực chất. Bí thư Đảng ủy Quốc hội nêu rõ, muốn có những quyết sách ngang tầm phải có đội ngũ cán bộ tham mưu ngang tầm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã thống nhất sẽ ban hành chương trình hành động nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao vào cơ quan Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ công tác cán bộ và chất lượng cán bộ của cơ quan Quốc hội.

Khi có kết luận của Trung ương về vị trí việc làm, Đảng bộ Quốc hội sẽ rà soát để chủ động thực hiện tại cơ quan Quốc hội. Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy Quốc hội cũng chỉ rõ những việc làm ngay được, như: đảm bảo bố trí sử dụng cán bộ căn cứ vào phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả công việc, khuyến khích cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị

Ba là siết chặt kỷ luật thực thi, đổi mới phương thức làm việc. Bí thư Đảng ủy Quốc hội yêu cầu việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương phải đi vào công việc hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng của các đảng bộ, quán triệt phải đi đến hành động, phân công phải đi đến sản phẩm, kiểm tra phải đi đến kết quả.

Người đứng đầu phải nêu gương, chủ động quyết định những việc thuộc thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, không để công việc chậm vì chờ nhau.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy Quốc hội cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao tinh thần, hành động của Đảng bộ Quốc hội trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Đảng; phối hợp hành động rất chặt chẽ, rất thực chất với Chính phủ trên tinh thần xây dựng, phản biện vì đất nước, vì Nhân dân.

Quốc hội phải quyết đúng, quyết trúng, quyết kịp thời, lấy kết quả làm thước đo

"3 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, cũng là lúc kiểm nghiệm rõ nhất năng lực lãnh đạo, hiệu quả hành động của toàn Đảng bộ. Tôi đề nghị giữ vững đoàn kết, kỷ cương, đã nói là làm, đã phân công thì phải chịu trách nhiệm, đã cam kết thì phải hoàn thành. Tinh thần là Trung ương đã định hướng thì phải cụ thể hóa nhanh, Quốc hội phải quyết đúng, quyết trúng, quyết kịp thời, nhiệm vụ đã rõ thì phải làm đến cùng và lấy kết quả làm thước đo", Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đề cập nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy Quốc hội cũng lưu ý những thách thức đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế; đồng thời đề nghị các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát công tác điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, bảo đảm linh hoạt, chủ động ứng phó với những biến động của thị trường. Quốc hội tiếp tục phát huy trách nhiệm trong xây dựng, ban hành luật, nghị quyết và giám sát việc thực hiện, không tách rời trách nhiệm hoàn thiện thể chế với yêu cầu nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế - xã hội.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị