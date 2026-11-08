Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán Vũ Đình Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Cao Bình

Cùng dự có đồng chí Bế Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ phường cùng đông đảo nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán Vũ Đình Quang tặng quà tổ dân phố Cao Bình tại ngày hội.

Tổ dân phố Cao Bình hiện có 411 hộ với 1.677 nhân khẩu. Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan; tổ chức 2 đợt nạo vét, khơi thông kênh mương nội đồng với trên 500 công lao động và 4 đợt vệ sinh, phát quang, khơi thông mương, đường nội đồng Thiên Thanh với trên 1.000 công lao động; khu dân cư vận động trên 45 triệu đồng đóng góp các loại quỹ do phường phát động; huy động nguồn lực hỗ trợ các gia đình chính sách và người hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và vận động ủng hộ "Quỹ Vì người nghèo" năm 2027.

Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán Vũ Đình Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả tổ dân phố Cao Bình đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các phong trào thi đua và chăm lo đời sống nhân dân. Đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự; quan tâm giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bế Dũng, lãnh đạo phường Thục Phán tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán tặng quà tổ dân phố Cao Bình; tặng quà 10 người có uy tín và 7 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; phường Thục Phán biểu dương, khen thưởng 1 tập thể và 10 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong các phong trào thi đua; trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu dân cư.