Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi yêu cầu xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng, không hứa suông

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi nghe báo cáo việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi đã có buổi làm việc và kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc cùng Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Buổi kiểm tra nhằm rà soát và tháo gỡ dứt điểm các "điểm nghẽn" trong khâu xử lý thủ tục hành chính đặc biệt là ở lĩnh vực đất đai, nơi đang chịu sức ép vô cùng lớn.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công, trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã phục vụ hơn 60.500 lượt công dân đến thực hiện các thủ tục. Tổng số hồ sơ tiếp nhận mới là 63.008 hồ sơ; trong đó hồ sơ nộp trực tuyến đạt tỷ lệ ấn tượng 98,23%, dẫn đầu toàn bộ 102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, "điểm nóng" nằm ở lĩnh vực đất đai: Trong 4.299 hồ sơ tiếp nhận mới và 1.366 hồ sơ cũ, mặc dù các đơn vị đã căng sức giải quyết được hơn 1.830 hồ sơ, nhưng trên Cổng dịch vụ công hiện vẫn còn hơn 3.000 hồ sơ trễ hẹn đang chờ xử lý. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận thêm 30 hồ sơ đất đai mới, có thời điểm hàng trăm người dân đến giao dịch trực tiếp trong ngày.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi tại bộ phận cấp căn cước công dân.

Không chỉ riêng lĩnh vực đất đai, các bộ phận khác như Tổ cấp Căn cước công dân thuộc Công an đặc khu cũng đang làm việc hết công suất, truyền dữ liệu ngay trong ngày để trả kết quả cho người dân từ 7 đến 10 ngày.

Nguy cơ hồ sơ quá hạn gia tăng không chỉ do tính chất đất đai phức tạp, mà còn bởi hạ tầng mạng tại đặc khu đôi lúc nghẽn mạng, Cổng dịch vụ công chạy chậm và lực lượng cán bộ địa chính thiếu hụt trầm trọng.

Sau khi kiểm tra từng quầy giao dịch, đồng chí Đinh Văn Nơi nhấn mạnh rằng, cải cách hành chính không thể nằm trên giấy hay dừng lại ở những lời hứa suông nếu không có giải pháp kỹ thuật và tổ chức cụ thể. Đồng chí yêu cầu các đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm điểm nghẽn ngay trong tháng 11, không để tình trạng kéo dài gây bức xúc cho người dân.

Đồng chí Đinh Văn Nơi chỉ đạo về việc tiếp nhận và xử lý ngay không để hồ sơ tồn đọng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi yêu cầu phân loại hồ sơ đất đai, giải quyết ngay hồ sơ đủ thủ tục; hồ sơ thiếu dữ liệu hoặc có tranh chấp phải được hướng dẫn bổ sung, không để ách tắc dây chuyền.

Đồng chí nhấn mạnh không cam kết thời hạn khi chưa có giải pháp thực tế. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phải được đánh giá bằng các chỉ số trên Cổng dịch vụ công, không căn cứ vào số hồ sơ còn tồn trên bàn làm việc.

Đồng chí Đinh Văn Nơi (bên trái) chỉ đạo cán bộ Tổ cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất.

Đối với Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí Đinh Văn Nơi giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và Môi trường phải chủ động phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, cử ngay các cán bộ có năng lực, giỏi chuyên môn ra trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại quầy, kiên quyết không để xảy ra tình trạng "dân phải vác đơn đi lòng vòng".

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc khẳng định:"Trong đợt này phải tập trung tăng cường, điều động bổ sung nhân lực và trang thiết bị để xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, phấn đấu kéo giảm tất cả các chỉ số ngay trong tháng 10. Các đơn vị phải giải quyết ngay những hồ sơ đúng, đủ thủ tục; chủ động rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 3 ngày để hỗ trợ tối đa cho người dân. Yêu cầu đặt ưu tiên phục vụ nhân dân lên hàng đầu, đảm bảo công khai, minh bạch và không có sự phân biệt."

Những chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy Đảng đặc khu Phú Quốc là yêu cầu hành động đối với các phòng, ban chuyên môn. Việc bổ sung nhân lực, trang thiết bị, phân loại hồ sơ khoa học và đẩy nhanh tiến độ xử lý trên Cổng dịch vụ công được kỳ vọng giúp Phú Quốc từng bước giải quyết hồ sơ tồn đọng, giảm áp lực cho bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp.