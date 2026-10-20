Bí thư đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi hỗ trợ 100 triệu đồng động viên cán bộ xử lý hồ sơ đất đai

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Tối 19/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi đến kiểm tra Trung tâm Phục vụ Hành chính công và tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời điểm kiểm tra, cán bộ, nhân viên đang tăng ca để xử lý hồ sơ cho người dân.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, trong hơn một tuần triển khai đợt cao điểm, hơn 1.175 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xử lý. Đây là nhóm hồ sơ gồm cả hồ sơ tồn đọng, quá hạn và hồ sơ còn trong thời hạn giải quyết.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Đinh Văn Nơi yêu cầu các bộ phận liên quan tập trung xử lý nhanh hồ sơ quá hạn, không để người dân phải chờ đợi kéo dài. Quá trình giải quyết phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, hướng dẫn người dân đầy đủ, rõ ràng; đồng thời giữ thái độ lịch sự, tận tình khi tiếp nhận và xử lý thủ tục. “Làm hết việc chứ không phải hết giờ để phục vụ người dân” là yêu cầu được Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm.

Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, hiệu quả công việc không chỉ thể hiện ở số lượng hồ sơ được giải quyết mà còn ở chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân. Vì vậy, các bộ phận phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm kết quả giải quyết hồ sơ đúng quy định.

Đồng chí Đinh Văn Nơi trao quà 30 triệu đồng cho tập thể Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Để hỗ trợ lực lượng làm việc ngoài giờ, đồng chí Đinh Văn Nơi cho biết sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng phục vụ công tác ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên làm việc ban đêm và cuối tuần. Lãnh đạo đặc khu cũng lưu ý việc đánh giá, xem xét bố trí công tác phù hợp đối với những nhân sự có tinh thần trách nhiệm và kết quả làm việc nổi bật.

Đợt cao điểm xử lý thủ tục hành chính tại Phú Quốc đặt ra yêu cầu vừa đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, nhất là hồ sơ quá hạn, vừa bảo đảm tính pháp lý và chất lượng phục vụ. Đây là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi và sự hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.