Tập trung xử lý những vấn đề dân sinh bức thiết

Sáng nay (25/11) tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân (TP Đà Nẵng) sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về những bất cập kéo dài trong quản lý đất đai, quy hoạch, bồi thường và tái định cư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, thành phố đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn, nhất là sau khi Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Theo ông Quang, trong định hướng phát triển mới, cụm ba phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân được xác định là vùng kinh tế động lực phía Tây Bắc, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics và giao thông liên vùng. Thành phố cũng đang quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc đất đai theo kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án, đạt khoảng 98% theo Nghị quyết 170 của Quốc hội, tạo điều kiện tái khởi động nhiều dự án trọng điểm.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy lưu ý phát triển không thể chỉ được đo đếm bằng những khu công nghiệp, tuyến đường hay công trình hạ tầng mới.

“Điều quan trọng hơn là người dân phải hưởng lợi từ sự phát triển đó. Trong đó, có việc làm tốt hơn, đi lại thuận lợi hơn, con em có trường lớp tốt hơn, môi trường sống được cải thiện”, ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành phải song hành đầu tư hạ tầng kinh tế với hạ tầng xã hội; chú trọng giải quyết tình trạng thiếu trường học, trạm y tế, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nhất là tại các khu vực tập trung đông công nhân, lao động.

Đặc biệt, trước những kiến nghị về tình trạng quy hoạch, dự án chậm triển khai kéo dài, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu UBND thành phố cùng các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát toàn diện. Phải xác định rõ dự án nào tiếp tục thực hiện, dự án nào cần điều chỉnh, dự án nào phải kiên quyết thu hồi, chấm dứt.

Theo ông Quang, không thể để tình trạng người dân không được xây dựng, sửa chữa nhà cửa, hạ tầng không được đầu tư nâng cấp, cuộc sống cứ bấp bênh từ năm này qua năm khác mà không biết đến bao giờ mới được giải quyết.

Cùng với đó, thành phố phải tập trung xử lý những vấn đề dân sinh bức thiết như thoát nước, chống ngập, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp và khu dân cư. Hoạt động thi công các dự án không được để bụi bặm, tiếng ồn kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Phải tính sinh kế lâu dài cho người dân sau tái định cư

Ông Lê Ngọc Quang cho rằng việc người dân bàn giao đất đai, nhà cửa để phục vụ các công trình trọng điểm của quốc gia và thành phố là sự hy sinh rất lớn vì lợi ích chung. Do đó, chính quyền phải có trách nhiệm bảo đảm cuộc sống của người dân sau di dời, ít nhất ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan chức năng nhìn nhận đầy đủ những bất cập trong chính sách bồi thường, tái định cư, không để xảy ra nghịch lý người dân phải nhường lại tài sản lớn nhất của gia đình nhưng khi nhận đất tái định cư lại không đủ khả năng tài chính xây dựng nhà ở, phải vay mượn khắp nơi.

“Không chỉ là câu chuyện di dời và đền bù là xong, mà phải tổ chức được những không gian phát triển mới có hạ tầng đầy đủ và đặc biệt là phải tính sinh kế lâu dài cho bà con”, ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu việc thực thi Luật Đất đai mới phải bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Công tác tái định cư không chỉ bố trí đất ở mà phải tính đến điều kiện sống, khả năng tạo sinh kế và sự ổn định lâu dài của các hộ dân.

Đối với các kiến nghị tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền ba phường nghiêm túc tiếp thu, phân loại, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền.

Ông Lê Ngọc Quang cũng nhấn mạnh là việc không để tình trạng người dân kiến nghị nhiều lần nhưng chỉ nhận được những câu trả lời chung chung. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải quyết, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, đưa đại biểu dân cử về trực tiếp các tổ dân phố, mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh qua văn bản và không gian số, đồng thời công khai tiến độ xử lý kiến nghị để người dân theo dõi, giám sát.