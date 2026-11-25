Ngày 25/11, tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân (TP Đà Nẵng) sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16, nhiều ý kiến phản ánh những vướng mắc về đất đai, quy hoạch kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cử tri Lê Tiến Sỹ (tổ dân phố Phước Lý 3, phường Hòa Khánh) phản ánh, một số hộ nghèo có nhà ở nhưng xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên gặp khó khăn khi tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Những trường hợp này không đủ điều kiện được hỗ trợ sửa chữa nhà ở hoặc hưởng chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cử tri đề nghị làm rõ liệu các hộ dân nói trên có được tiếp cận chính sách thuê, mua nhà ở xã hội hoặc bố trí đất tái định cư khi giải tỏa để ổn định cuộc sống lâu dài hay không.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Quốc Nam (phường Liên Chiểu) đề nghị Quốc hội tiếp tục rà soát chính sách đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, hài hòa giữa yêu cầu phát triển với việc ổn định đời sống sau thu hồi đất.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân. Ảnh: G.X

Trao đổi về các vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án. Trong tổng số hơn 2.000 dự án thuộc diện rà soát, tháo gỡ, hơn 98% đã được xử lý, một số công trình lớn đã tái khởi động.

Đối với khu vực phía bắc thành phố, gồm Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, Đà Nẵng định hướng phát triển công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển, logistics, dịch vụ và đô thị. Nhiều dự án hạ tầng, giao thông kết nối các khu công nghiệp đang được triển khai.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh phát triển không chỉ là xây dựng thêm khu công nghiệp, đường sá hay hạ tầng cảng biển mà người dân phải được hưởng lợi. Cùng với hạ tầng kinh tế, thành phố cần quan tâm đầu tư trường học, y tế, nhà ở xã hội và không gian sinh hoạt cộng đồng, nhất là chăm lo đời sống công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp

Liên quan đến kiến nghị về đất đai, quy hoạch và các dự án chậm triển khai, ông Lê Ngọc Quang đề nghị UBND thành phố rà soát toàn bộ quy hoạch, dự án kéo dài, xác định rõ dự án nào tiếp tục thực hiện, dự án nào cần điều chỉnh hoặc xử lý theo quy định.

Đề cập đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Bí thư Thành ủy cho rằng việc người dân bàn giao đất đai, nhà cửa để phục vụ các công trình trọng điểm của quốc gia và thành phố là sự hy sinh rất lớn vì lợi ích chung. Do đó, chính quyền phải có trách nhiệm bảo đảm cuộc sống của người dân sau di dời ít nhất ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: G.X

Ông Quang yêu cầu các cơ quan chức năng nhìn nhận đầy đủ những bất cập trong chính sách bồi thường, tái định cư, không để xảy ra nghịch lý người dân phải nhường lại tài sản lớn nhất của gia đình nhưng khi nhận đất tái định cư lại không đủ khả năng tài chính xây dựng nhà ở, phải vay mượn.

“Không chỉ là câu chuyện di dời, đền bù là xong, mà phải tổ chức được những không gian phát triển mới có hạ tầng đầy đủ, đặc biệt là phải tính sinh kế lâu dài cho bà con. Tất cả những dự án này, nếu bà con nhân dân không đồng lòng, ủng hộ thành phố thì sẽ rất khó khăn”, ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cơ quan chức năng chủ động vận dụng linh hoạt chính sách, quy định pháp luật để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Kết luận buổi tiếp xúc, ông Quang yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xử lý; các nội dung còn vướng mắc cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng giải quyết, không để người dân phải kiến nghị nhiều lần.