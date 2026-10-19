Bí thư, Chủ tịch xã ở Nghệ An lội ruộng cùng người dân... bắt chuột

Nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ông Lê Đình Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lâm; ông Nguyễn Cao Thanh - Chủ tịch UBND xã; cùng cán bộ xã, lực lượng công an, quân sự và người dân địa phương ra đồng diệt chuột.

Chia sẻ về hoạt động này, ông Nguyễn Cao Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm cho biết, những hình ảnh trên được ghi lại vào thứ Bảy, ngày 17/10. Tranh thủ cuối tuần, lãnh đạo xã cùng cán bộ chuyên môn, lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và cán bộ các thôn đã trực tiếp xuống đồng, phối hợp với bà con triển khai các biện pháp diệt chuột.

Cán bộ xã, lực lượng quân sự xã Xuân Lâm tham gia bắt chuột bảo vệ cây trồng (Ảnh: Dương Toàn)

Theo kế hoạch sản xuất vụ đông năm nay, xã Xuân Lâm phấn đấu gieo trồng 736 ha ngô, 55ha rau, đậu các loại, 50ha bí xanh, bí đỏ và 15ha khoai lang. Đây là những cây trồng có tiềm năng mang lại giá trị kinh tế cho người dân địa phương. Tuy nhiên, tình trạng chuột đồng phá hoại đang trở thành nguy cơ lớn, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng và năng suất mùa vụ.

Trước thực tế đó, xã Xuân Lâm đã phát động phong trào diệt chuột, kết hợp với đợt ra quân làm thủy lợi nhằm chủ động bảo vệ diện tích sản xuất. Hoạt động được triển khai từ đầu tháng 10, tập trung cao điểm vào thời gian trước và sau khi xuống giống các loại cây trồng vụ đông.

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp, UBND xã yêu cầu các thôn vận động người dân chủ động triển khai những biện pháp diệt chuột phù hợp, hiệu quả và an toàn, gắn với vệ sinh đồng ruộng.

Theo kế hoạch, người dân được hướng dẫn cày lật đất sớm, phát quang bờ bụi, thu dọn rơm rạ và cỏ dại sau thu hoạch nhằm phá vỡ nơi trú ẩn, sinh sản của chuột. Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích duy trì các biện pháp thủ công như đào bắt, đặt bẫy và tổ chức bắt chuột sau khi cày lật đất.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào diệt chuột, bảo vệ mùa màng trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. (Ảnh: Dương Toàn)

Đối với các biện pháp sử dụng thuốc diệt chuột, địa phương hướng dẫn người dân lựa chọn sản phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng, tuân thủ quy định về an toàn, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường và các sinh vật có ích.

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại do chuột gây ra mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ mùa màng, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng phương thức sản xuất nông nghiệp an toàn.

Theo ông Nguyễn Cao Thanh, việc lãnh đạo, cán bộ xã cùng các lực lượng tại địa phương trực tiếp xuống đồng diệt chuột trước hết nhằm động viên, cổ vũ bà con tích cực tham gia bảo vệ cây trồng. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào diệt chuột, bảo vệ mùa màng trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ước tính, các thôn trong xã đã bắt, tiêu diệt hàng tạ chuột đồng. Số chuột sau khi kiểm đếm được bàn giao cho các hợp tác xã tổ chức tiêu hủy, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ cây trồng, xã Xuân Lâm xác định vụ đông là một trong những vụ sản xuất có tiềm năng mang lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy, địa phương đang chủ động xây dựng phương án sản xuất, đồng thời chú trọng phát triển các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Hình ảnh lãnh đạo, cán bộ xã trực tiếp lội ruộng, cùng bà con đào hang, bắt chuột không chỉ thể hiện tinh thần đồng hành với người dân trong lao động sản xuất mà còn góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.