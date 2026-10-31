Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Ngọc Sinh lan tỏa lối sống đẹp từ những việc làm thiết thực

Chị Nông Thị Hồng Nhung chủ động triển khai các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị, hoạt động xã hội tại địa phương. Các hoạt động được triển khai gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng, hướng đến hỗ trợ người dân, chăm lo thiếu nhi và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường Nùng Trí Cao Hà Nguyệt Ánh cho biết: Đồng chí Nông Thị Hồng Nhung là cán bộ Đoàn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và phong trào thanh thiếu nhi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí chủ động phối hợp với Đoàn phường, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tại cơ sở, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương.

Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Ngọc Sinh, phường Nùng Trí Cao Nông Thị Hồng Nhung.

Trong các năm 2024, 2025, chị Nhung cùng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, ngập lụt, dọn dẹp nhà cửa, di chuyển tài sản, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Sau thiên tai, chị tiếp tục phối hợp với các lực lượng tại địa phương thực hiện những phần việc cần thiết, góp phần giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, chị Nhung tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp; tham gia vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm và các chương trình tri ân người có công với cách mạng. Chị tham gia các chương trình tình nguyện như “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hành trình đỏ - Giọt hồng miền non nước”, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng các hoạt động quyên góp, hỗ trợ người hoàn cảnh khó khăn do tổ chức Đoàn và địa phương phát động.

Trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, chị phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống. Các chương trình như trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy, “Em yêu đồng quê - Một ngày làm nông dân nhí”, lớp tiếng Anh cộng đồng cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo điều kiện để thiếu nhi tham gia các sân chơi bổ ích, nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết; tham gia làm các sản phẩm đèn Trung thu gây quỹ hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hoạt động tình nguyện, chị Nhung còn tích cực tham gia công tác chuyển đổi số tại cơ sở. Phối hợp với Công an phường hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, thực hiện định danh điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; hỗ trợ đảng viên cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên”, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống và công tác tại địa phương.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của chi đoàn, chị chú trọng duy trì nền nếp sinh hoạt, nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào, hoạt động tại cơ sở.

Với những đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chị Nông Thị Hồng Nhung được các cấp ghi nhận, khen thưởng: Đạt danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu” cấp Thành phố năm 2024; Tỉnh đoàn Cao Bằng tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; danh hiệu cán bộ Đoàn tiêu biểu giai đoạn 2024 - 2025… Năm 2026, chị là 1 trong 14 gương “Thanh niên sống đẹp” tỉnh, đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của chị Nông Thị Hồng Nhung trong công tác Đoàn, hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong tập hợp, phát huy sức trẻ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.