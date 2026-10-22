Bí thư Chi bộ trách nhiệm với công tác hòa giải

Với trách nhiệm và nhiệt huyết dành cho công tác hòa giải, 10 năm qua, ông Trịnh Thế Khoa cùng các thành viên Tổ hòa giải thôn đã hoàn thành tốt công việc, âm thầm đi sâu vào quần chúng để nắm bắt, thấu hiểu và kịp thời hòa giải những mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần hạn chế phát sinh mâu thuẫn ở địa phương.

Chia sẻ về công tác hòa giải, ông Khoa cho biết, để làm tốt công tác hòa giải thì người làm hòa giải luôn phải thấu đáo mọi việc, lời nói và hành động phải có uy tín đối với người dân thì hiệu quả mới đạt cao.

Muốn hòa giải thành công, người làm công tác hòa giải phải am hiểu pháp luật, nhất là liên quan đến Luật Đất đai, Hôn nhân và Gia đình, Luật Thừa kế..., gần gũi với người dân.

Điều quan trọng nữa, trước mỗi vụ việc hòa giải viên không được chủ quan, không thể áp dụng từ đối tượng này sang đối tượng khác... Quá trình hòa giải, người hòa giải viên phải biết lắng nghe, hiểu rõ nội dung sự việc, nhiều việc phải hòa giải từng phần, phần nào cần làm trước thì làm trước, phần nào cần làm sau thì làm sau. Bên cạnh đó, phải tranh thủ sự giúp đỡ của những người có uy tín trong dòng họ để họ có thêm tiếng nói trong những vụ mâu thuẫn lớn của gia đình.

Ông Trịnh Thế Khoa (bên trái) trao đổi nghiệp vụ cùng Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Sỹ Đức. Ảnh: Biên Phạm

Từ suy nghĩ đến hành động, những năm qua, nhiều vụ việc đã được ông Khoa cùng các hòa giải viên trong thôn hòa giải thành công, gắn kết tình cảm xóm giềng, hòa thuận cho nhiều gia đình.

Trong suốt thời gian dài tham gia hòa giải, ông Khoa đã cùng các thành viên trong tổ đã hòa giải thành nhiều vụ việc, tiêu biểu có thể kể tới như: Gia đình ông Tĩnh (tên nhân vật đã được thay đổi) có 5 người nhưng chỉ có 2 người đi làm, cộng thêm hàng tháng phải chi một khoản tiền lớn chữa trị cho đứa cháu nội khuyết tật khiến kinh tế gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Do áp lực kinh tế nên ông Tĩnh sinh ra chán nản, uống rượu. Cứ mỗi lần say rượu, ông Tĩnh lại đay nghiến, mắng chửi vợ con, dẫn tới gia đình thường xuyên cãi vã…ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại thôn xóm... Biết rõ nguyên nhân, ông Khoa đã trực tiếp gặp ông Tĩnh để giải thích, phân tích cho ông hiểu, vụ việc được hòa giải thành.

Một vụ việc khác, hai anh em ruột mâu thuẫn vì người anh không cho người em tách thửa mảnh đất cho mẹ để lại để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được ông Khoa cùng tổ hòa giải vào cuộc, người anh đã nhận ra cái sai của mình nên đã đồng ý cho người em tách thửa, hai anh em bắt tay giải hòa, chung sống vui vẻ, đoàn kết.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, tổ hòa giải thôn Phù Lưu Tế Thượng hiện có 10 thành viên. Các thành viên tổ hòa giải đều nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Với vai trò, vị trí cũng như uy tín của mình, trong những năm qua, các hòa giải viên đã tham gia có hiệu quả vào công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật trong nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hạn chế đơn, thư khiếu nại vượt cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về hoà giải Trịnh Thế Khoa, ông Nguyễn Quang Đường cho biết: “Hoà giải viên Trịnh Thế Khoa là người có uy tín cao trong nhân dân, được bà con tín nhiệm. Ông cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác hòa giải ở cơ sở. Là hòa giải viên tận tâm, trách nhiệm. Những năm qua, bằng uy tín của mình, sự chân thành, nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo, linh động trong công việc và hiệu quả mang lại từ những việc ông đã làm, càng khiến người dân trân quý ông, thêm tin yêu vào cấp ủy, chính quyền cơ sở".