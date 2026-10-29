Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Động 'miệng nói tay làm'

Làm tròn trách nhiệm của Trưởng thôn

Ông Phạm Xuân Thịnh, sinh năm 1963, nghỉ hưu từ năm 2020 ở cương vị Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (cũ), nay thuộc thôn Ngọc Động (xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Động.

Thời gian qua ông Thịnh cùng với cấp ủy thôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự, vận động người dân tích cực lao động, sản xuất chăn, ga, gối, đệm là sản phẩm của làng nghề truyền thống và hòa giải nhiều vụ việc dứt điểm tại cơ sở.

Ông Phạm Xuân Thịnh chia sẻ thông tin các mặt công tác của địa phương với phóng viên. Ảnh: PV

Thôn Ngọc Động (mới) được sáp nhập từ thôn Phác Động và Ngọc Động (cũ) với 870 hộ, 2.900 khẩu, thôn có địa hình đan xen giữa thôn Trát Cầu, Định Quán (xã Thường Tín) và thôn La Phù (xã Thượng Phúc). Từ cuối năm 2025, khi xã Thường Tín tập trung GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, đặc biệt là khu vực sân vận động VinFast và tuyến đường rộng 120m.

Các công trình trọng điểm này đều nằm liền kề với khu dân cư của thôn nên nhiều tháng qua luôn tấp nập người lao động đến làm việc đã tạo cho cư dân nơi đây nguồn sống chủ yếu dựa vào kinh doanh. Bên cạnh đó, cũng tạo ra nhiều mâu thuẫn từ việc tranh chấp quyền lợi, tài sản khi tiến hành GPMB dự án.

Là Bí thư chi bộ kiểm tổ trưởng tổ hòa giải của thôn Ngọc Động, ông Thịnh tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn cùng nhau đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia với Đảng ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo và phối hợp giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong quần chúng nhân dân.

Để góp phần đảm bảo công tác an ninh trật tự trong thôn, ông Thịnh đã đề xuất và được nhân dân tín nhiệm cùng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thôn gồm những người có uy tín, trách nhiệm giữ gìn trật tự. Hằng đêm, ông còn cùng với người trong tổ bảo vệ an ninh, trật tự đi tuần tra địa bàn. Các cuộc giải quyết tranh chấp, xích mích của bà con trong thôn, không công việc nào thiếu mặt ông.

Quá trình hòa giải, ông vận dụng phong tục tập quán, quy ước của thôn và những hiểu biết pháp luật có liên quan giải thích thấu tình đạt lý thuyết phục người dân. Bên cạnh đó, để tạo được sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân trong công việc của thôn, ông còn thực hiện tốt quy chế dân chủ, chuẩn bị đầy đủ các nội dung tại những buổi họp, lắng nghe ý kiến của người dân và phản ánh đầy đủ, kịp thời lên cấp trên.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thường Tín Trần Hồng Hạnh tham gia tuyên truyền, vận động người dân phối hợp trong công tác GPMB dự án. Ảnh: PV

Giải quyết dứt điểm vụ việc tại cơ sở

Với sự nỗ lực của ông Thịnh, thời gian qua người dân trong thôn Ngọc Động đã nâng cao nhận thức, thay đổi rõ rệt, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là khi địa phương đang trong giai đoạn tốc độ đô thị hóa nhanh. Vì vậy, thời gian qua cán bộ thôn cùng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn, đẩy lùi tai tệ nạn xã hội

Tại các buổi họp dân, ông Thịnh là người chủ động đưa ra những gợi ý cho nhân dân phát biểu thảo luận dân chủ, tham gia góp ý cho lãnh đạo thôn và các phần việc của thôn. Vì vậy, các cuộc họp thôn đều được nhân dân đồng tình; hưởng ứng tham gia các phong trào do thôn phát động đạt hiệu quả cao, phát huy được tính đoàn kết, đồng thuận trong thôn; mọi gia đình đều biết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất.

Thời gian qua, khi xã Thường Tín phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của thành phố và thôn Ngọc Động tiến hành GPMB Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, ông Thịnh cùng cán bộ thôn và tổ hòa giải tiến hành hòa giải hàng chục vụ việc liên quan đến tranh chấp quyền thừa hưởng tải sản và quyền giải quyết thủ tục pháp lý khi nhà nước tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Ông Thịnh chia sẻ, để thực sự là một người cán bộ có uy tín, nói để dân nghe và dân tin, ngoài việc làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ hòa thì người cán bộ phải luôn đặt mình vào việc làm tròn trách nhiệm, lo lắng các mặt công tác của thôn. Khi nghe có việc xảy ra trên địa bàn, lập tức ông Thịnh có mặt để giải quyết vụ việc với những lý lẽ thuyết phục.

Thời gian qua, lãnh đạo xã Thường Tín thường xuyên cùng cán bộ thôn Ngọc Động vào cuộc giải quyết dứt điểm các vụ việc tại cơ sở. Ảnh: PV

Hiện nay thôn Ngọc Động có khoảng 90% hộ làm nghề sản xuất và kinh doanh chăn, ga, gối, đệm. Nhờ có nghề truyền thống đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, số hộ khá giả ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 70 đến 90 triệu đồng/năm, tình hình an ninh trật tự ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.