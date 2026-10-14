Bí thư chi bộ người K'Ho tiên phong làm giàu dưới chân đỉnh Langbiang

Vườn trồng hoa hồng của gia đình ông Păng Ting Sin là mô hình đầu tiên của người dân tộc K’Ho của khu vực này. (Ảnh: Vietnam+)

Từ những thửa ruộng trồng lúa một vụ kém hiệu quả, ông Păng Ting Sin, 58 tuổi, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Bon Dơng, phường Lang Biang-Đà Lạt (Lâm Đồng), đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng rau, hoa công nghệ cao, từng bước xây dựng kinh tế gia đình vững chắc.

Không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, ông còn là người có uy tín trong cộng đồng, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê hương.

Tiên phong chuyển đổi sản xuất, nâng cao thu nhập

Sinh ra và lớn lên dưới chân đỉnh Langbiang, 1 trong những đỉnh núi cao nhất vùng Tây Nguyên, ông Păng Ting Sin từng có thời gian công tác trong ngành giáo dục trước khi chuyển sang làm nông nghiệp.

Năm 2000, nhận thấy diện tích trồng lúa, bắp một vụ cho năng suất thấp, hiệu quả kinh tế hạn chế, ông mạnh dạn chuyển đổi sang trồng rau thương phẩm. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, gia đình ông từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo vào năm 2002.

Đến năm 2010, nhận thấy mô hình trồng hoa trong nhà kính mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông tiếp tục tìm hiểu thị trường, học hỏi kinh nghiệm từ những hộ sản xuất đi trước, đồng thời vay vốn đầu tư nhà kính, thử nghiệm trồng hoa trên diện tích 1.000 m². Đây là bước chuyển quan trọng, đưa gia đình ông từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Vườn hồng của gia đình ông Păng Ting Sin dưới chân đỉnh Langbiang tạo việc làm cho nhiều đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. (Ảnh: Vietnam+)

Quá trình đầu tư, mở rộng sản xuất không tránh khỏi khó khăn về vốn, kỹ thuật, nhân công và thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, với tinh thần cần cù, quyết tâm và chủ động tiếp cận kiến thức mới, ông từng bước hoàn thiện quy trình canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng diện tích trồng hoa.

Đến nay, gia đình ông phát triển vườn hoa hồng trong nhà kính, ứng dụng hệ thống tưới nước, bón phân tự động, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Theo ông Sin, diện tích vườn hoa của gia đình đã được mở rộng lên gần 2 ha; lợi nhuận bình quân sau khi trừ chi phí đạt hơn 1 tỷ đồng/năm. Con trai ông cũng trở về quê, cùng gia đình tiếp tục phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Từ hiệu quả thực tế, mô hình của ông Păng Ting Sin trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân trong vùng đến tham quan, học hỏi. Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, ông tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa hồng, chia sẻ nguồn giống, hỗ trợ bà con tiếp cận phương thức sản xuất mới. Hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, đầu tư nhà kính, cải thiện thu nhập nhờ học tập kinh nghiệm từ ông.

Anh Păng Ting Diệp, một hộ dân địa phương, chia sẻ nhờ ông Sin hướng dẫn, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, gia đình anh có thêm tự tin chuyển sang canh tác hoa trong nhà kính. Cuộc sống hiện nay đã ổn định hơn, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành.

Nêu gương người đứng đầu, lan tỏa tinh thần tự lực vươn lên

Năm 2004, ông Păng Ting Sin được kết nạp vào Đảng; từ năm 2010 đến nay, ông được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ tổ dân phố Bon Đưng 1. Địa bàn có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy, ông luôn xác định muốn vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì bản thân phải gương mẫu, gần dân và hiểu rõ đời sống của bà con.

Tháng 7/2026 tỉnh Lâm Đồng thực hiện sáp nhập các bon, làng, tổ dân phố, Bon Đưng 1 thực hiện sáp nhập với tổ dân phố Đăng Gia và Bon Đưng 2 thành tổ dân phố Bon Dơng với quy mô 824 hộ, gần 3.200 nhân khẩu với 80% là đồng bào dân tộc K’Ho, ông được chỉ định tiếp tục làm Bí thư chi bộ 28 đảng viên này.

Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực vận động người dân thay đổi tập quán sản xuất, phát huy tinh thần tự lực, chủ động tìm hướng làm ăn phù hợp, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Ông trực tiếp hỗ trợ các hộ trồng hoa, kết nối thị trường, vận động người dân tham gia các hình thức hợp tác nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Păng Ting Sin giới thiệu giàn đàn T’rưng tại Không gian văn hóa truyền thống của gia đình ở số 79 Bidoup, phường Langbiang-Đà Lạt. (Ảnh:Vietnam+)

Theo ông Sin, muốn giúp bà con thoát nghèo phải thấu hiểu hoàn cảnh, nhu cầu và điều kiện sản xuất của từng gia đình. Người cán bộ, đảng viên trước hết phải làm gương, có kiến thức và biết lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp để người dân hiểu, tin tưởng và cùng thực hiện.

Từ những việc làm cụ thể, ông đã góp phần khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất trong cộng đồng, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình. Những vườn hoa công nghệ cao ngày càng mở rộng dưới chân núi Langbiang không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần tạo dựng vùng sản xuất hoa có tiếng của địa phương.

Gắn phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa

Bên cạnh vai trò người tiên phong phát triển kinh tế, ông Păng Ting Sin còn dành nhiều tâm huyết gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Kơ Ho. Trước nguy cơ nhiều phong tục, tập quán và giá trị văn hóa truyền thống mai một theo thời gian, ông cùng người dân địa phương thành lập nhóm cồng chiêng KSIN, truyền dạy cho con cháu cách đánh chiêng, các nghi lễ, điệu múa và làn điệu dân ca truyền thống.

Gia đình ông còn sưu tầm, lưu giữ nhiều nhạc cụ, trang phục, công cụ lao động và vật dụng sinh hoạt đặc trưng của đồng bào Kơ Ho, tổ chức Không gian giới thiệu văn hóa truyền thống gắn với hoạt động phục vụ du lịch “Cồng chiêng KSIN-âm vang đại ngàn.”

Các chương trình cồng chiêng được tổ chức kết hợp phần lễ, phần hội và giao lưu, giúp du khách hiểu thêm về đời sống, phong tục của cư dân bản địa.

Không gian giới thiệu văn hóa truyền thống gắn với hoạt động phục vụ du lịch “Cồng chiêng KSIN-âm vang đại ngàn” của gia đình ông Păng Ting Sin tạo công ăn việc làm cho 25 người địa phương. (Ảnh: Vietnam+)

Hoạt động này vừa góp phần bảo tồn di sản văn hóa, vừa tạo việc làm cho khoảng 25 lao động là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Nhóm cồng chiêng của gia đình ông cũng tích cực tham gia các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ một người từng gắn bó với nghề giáo, ông Păng Ting Sin đã trở thành nông dân sản xuất giỏi, người có uy tín trong cộng đồng và là tấm gương về tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động vươn lên làm giàu. Những đóng góp của ông cho phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân giảm nghèo và gìn giữ văn hóa truyền thống đã được các cấp, ngành ghi nhận; tại Festival hoa Đà Lạt năm 2015, ông là một trong 126 gương mặt trồng hoa tiêu biểu được tôn vinh.

Câu chuyện của ông Păng Ting Sin cho thấy khi người có uy tín phát huy vai trò nêu gương bằng những việc làm thiết thực, tinh thần tự lực vươn lên có thể lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Từ những vườn hoa công nghệ cao đến các hoạt động gìn giữ cồng chiêng, ông đang góp phần xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa ngày càng khởi sắc, giúp đồng bào Kơ Ho thêm gắn bó với quê hương và tự tin vươn lên làm giàu chính đáng./.