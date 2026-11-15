Bí thư chi bộ nêu gương, tiên phong trong học tập và làm theo Bác

Nêu gương từ những việc làm cụ thể

Với vai trò Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty Điện lực Huế, Bí thư Chi bộ Điều độ - Viễn thông Công nghệ thông tin, Trưởng phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, đồng chí Phan Quang Nhật luôn xác định tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu là nền tảng trong công tác.

Trong quá trình công tác, đồng chí giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nghiêm túc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, đơn vị. Đồng chí thường xuyên tự học tập, nghiên cứu, cập nhật các văn bản, chủ trương mới để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý và xây dựng Đảng tại cơ sở.

Đồng chí Phan Quang Nhật - Người Bí thư chi bộ tận tâm, gương mẫu, tiên phong trong học tập và làm theo Bác

Trong công việc cũng như đời sống hằng ngày, đồng chí duy trì lối sống giản dị, trung thực, khiêm tốn, thẳng thắn và có trách nhiệm; thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vụ lợi và hành vi ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ.

Với quan điểm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng hành động, thái độ và hiệu quả công việc, đồng chí Nhật luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm. Đồng chí chủ động nhận những nhiệm vụ khó, việc mới, đồng thời lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Từ sự gần gũi, chân thành và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể chi bộ duy trì được sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ Điều độ - Viễn thông Công nghệ thông tin, đồng chí quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, đúng quy định và gắn với đặc thù nhiệm vụ chuyên môn. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nội dung xây dựng Đảng được quán triệt, triển khai nghiêm túc; công tác tự phê bình và phê bình được chú trọng, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Cùng với đó, công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên thông qua định hướng thông tin, lan tỏa những thông tin tích cực, thành tựu của ngành và đơn vị; nâng cao ý thức đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, người lao động.

Những nỗ lực ấy được thể hiện qua kết quả xây dựng tổ chức Đảng. Chi bộ Điều độ - Viễn thông Công nghệ thông tin được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, giai đoạn 2020 - 2024. Đồng chí Phan Quang Nhật nhiều năm liền được đánh giá, xếp loại đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Phan Quang Nhật được đánh giá, xếp loại Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” liên tục nhiều năm

Chi bộ cũng hoàn thành chương trình công tác, kiểm tra, giám sát và duy trì thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới hằng năm. Đây là kết quả của việc gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Công ty Điện lực Huế.

Đổi mới chuyên môn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ

Không chỉ chú trọng công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phan Quang Nhật còn cụ thể hóa tinh thần học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khuyến khích đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực điều độ vận hành hệ thống điện, tập thể đơn vị tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Trung tâm điều khiển giám sát từ xa 15/15 trạm biến áp 110 kV không người trực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.

Đáng chú ý, kết quả lĩnh vực điều độ được Tổng công ty Điện lực miền Trung đánh giá ở vị trí thứ 3/13 công ty năm 2023, vươn lên vị trí thứ 1/13 trong các năm 2024 và 2025.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đảng, đồng chí Nhật còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội từ thiện

Ở lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, đơn vị tập trung bảo đảm hạ tầng, hệ thống mạng và các nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều hành của Công ty. Lĩnh vực này được Tổng công ty Điện lực miền Trung đánh giá xếp vị trí thứ 1/13 công ty liên tục trong các năm 2023 - 2025 và 9 tháng đầu năm 2026.

Với quan điểm lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, đồng chí cùng cán bộ, công nhân viên thúc đẩy nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ có khả năng ứng dụng trong sản xuất.

Giai đoạn 2020 - 2024, đơn vị hoàn thành 3 đề tài khoa học công nghệ cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung và đăng ký thực hiện thành công đề tài cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, đơn vị có 23 sáng kiến cấp Tổng công ty được công nhận.

Nổi bật là giải pháp robot tự hành/điều khiển từ xa phục vụ giám sát vận hành trạm biến áp 110 kV không người trực, đạt Giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Huế lần thứ XIV năm 2024. Các đề tài, sáng kiến góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước hiện đại hóa hoạt động ngành Điện.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đảng, đồng chí Nhật còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội từ thiện; đóng góp, vận động hỗ trợ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tại nơi cư trú, đồng chí giữ mối liên hệ với cấp ủy, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và được địa phương nhận xét, đánh giá tốt.

Quá trình phấn đấu của đồng chí được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng. Năm 2022, đồng chí được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục trong các năm 2020 - 2025, cùng nhiều giấy khen, giải thưởng trong công tác Đảng, chuyên môn và sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Từ thực tiễn công tác, hình ảnh Bí thư Chi bộ Phan Quang Nhật cho thấy việc học tập và làm theo Bác được thể hiện từ những điều gần gũi: giữ gìn phẩm chất, nêu cao trách nhiệm, tôn trọng tập thể, chủ động đổi mới và kiên trì theo đuổi hiệu quả công việc.

Những kết quả đạt được của chi bộ và đơn vị là thành quả của sự đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực tập thể. Với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, đồng chí tiếp tục cùng chi bộ phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Công ty Điện lực Huế ngày càng phát triển.