Bí thư chi bộ lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Tốt nghiệp Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, anh Lê Công Tuấn (sinh năm 1997) tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ, đồng thời lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp, đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi đoàn thôn Tiến Sơn. Nhận thấy nhu cầu tổ chức sự kiện và cung cấp trang phục biểu diễn ở khu vực nông thôn còn nhiều tiềm năng, anh thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tuấn Lê. Từ một cơ sở ban đầu, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động, đến nay có 3 chi nhánh tại các xã Phúc Hòa, Tiên Lục và Yên Thế. Năm 2025, anh tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo Tuấn Lê đặt trụ sở tại xã Tân Yên.

Bí thư Chi bộ Lê Công Tuấn trao quà Tết cho người nghèo ở thôn.

Từ việc nắm bắt nhu cầu thực tế, lựa chọn lĩnh vực phù hợp đến từng bước mở rộng hoạt động, anh Tuấn chủ động tạo dựng hướng đi riêng trong phát triển kinh tế. Với anh, trở về quê hương lập nghiệp không chỉ là lựa chọn để phát triển bản thân, gia đình mà còn mở ra cơ hội việc làm, thu nhập cho người lao động ở địa phương.

Đầu năm 2026, anh Tuấn được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Tiến Sơn, Chi bộ có 32 đảng viên. Trong cấp ủy 3/5 đồng chí đều làm kinh tế tư nhân với các ngành nghề như sửa chữa xe máy, kinh doanh vận tải, san lấp mặt bằng, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động. Trên cương vị người đứng đầu chi bộ, anh Tuấn xác định muốn vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Vì vậy, bên cạnh điều hành hoạt động kinh doanh, anh tích cực tham gia công việc chung, đóng góp hàng chục triệu đồng mỗi năm hỗ trợ các hoạt động của thôn, chi bộ, trong đó có chương trình dành cho thanh thiếu nhi, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Với những đảng viên trẻ như anh Tuấn, tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển cũng góp phần khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng, nhất là ở khu vực nông thôn, nơi người trẻ có nhiều lựa chọn lập nghiệp khác nhau.

Theo anh Tuấn, phát triển kinh tế bằng chính năng lực, sự cần cù và tinh thần trách nhiệm là cách để đảng viên khẳng định vai trò tiên phong của mình. Điều quan trọng là làm kinh tế phải tuân thủ pháp luật, giữ chữ tín, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động và xã hội. Tinh thần này cũng phù hợp với yêu cầu của Quy định số 224-QĐ/TW về khuyến khích đảng viên đầu tư, kinh doanh hợp pháp.

Khi đảng viên trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị kinh tế, vai trò nêu gương không chỉ thể hiện trong công việc của chi bộ mà còn được khẳng định qua hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cách ứng xử với người lao động và trách nhiệm với xã hội. Với những đảng viên trẻ như anh Tuấn, tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển cũng góp phần khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng, nhất là ở khu vực nông thôn, nơi người trẻ có nhiều lựa chọn lập nghiệp khác nhau.

Từ hành trình vượt khó trong học tập, chủ động lập nghiệp đến trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ của anh Lê Công Tuấn cho thấy phát triển kinh tế và cống hiến cho cộng đồng luôn được thực hiện song hành. Khi đảng viên làm giàu bằng con đường chính đáng và tích cực tham gia công việc chung, những kết quả đạt được không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn.