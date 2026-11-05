Bí thư chi bộ làm trước để dân tin

Gương mẫu trong phát triển kinh tế

Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn miền núi còn nhiều khó khăn, anh Nguyễn Toàn Quốc thấu hiểu những nhọc nhằn của người dân trong phát triển kinh tế. Anh luôn trăn trở tìm hướng sản xuất phù hợp, khai thác lợi thế địa phương để nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu.

Anh Nguyễn Toàn Quốc kiểm tra hoạt động sản xuất tại cơ sở của gia đình.

Nhận thấy tiềm năng từ nguồn gỗ rừng trồng, nhất là cây bồ đề dọc sông Chảy và Quốc lộ 70, năm 2019, anh tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, đầu tư máy móc, thiết bị xây dựng cơ sở sản xuất tràng hạt từ gỗ bồ đề. Sản phẩm phục vụ nhu cầu trang trí nội thất, nhất là tại các không gian tâm linh.

Đến nay, cơ sở của gia đình anh tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương, với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, anh còn thu mua, bao tiêu sản phẩm tràng hạt thô cho nhiều xưởng trên địa bàn xã, góp phần tạo đầu ra và thúc đẩy sản xuất.

Cơ sở sản xuất của gia đình anh Nguyễn Toàn Quốc tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương, với thu nhập từ 6–8 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ chủ động tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, mỗi năm, gia đình anh đưa ra thị trường từ 30 - 40 tấn tràng hạt, mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Với anh Quốc, phát triển kinh tế không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn tạo dựng niềm tin, khẳng định bằng thực tiễn rằng người dân hoàn toàn có thể vươn lên từ chính tiềm năng, lợi thế của quê hương nếu mạnh dạn đổi mới tư duy, cách làm.

Anh Nguyễn Toàn Quốc chia sẻ: “Muốn vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm thì bản thân mình phải tiên phong, tìm hướng phát triển phù hợp và chứng minh bằng hiệu quả thực tế. Khi mô hình của gia đình mang lại thu nhập, tạo việc làm cho người dân thì bà con sẽ có thêm niềm tin, động lực để học hỏi và làm theo”.

Đi đầu trong việc chung, khơi dậy sức dân

Thôn Trần Phú có 99% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số Dao, Tày, Nùng, Mường. Đời sống người dân còn khó khăn, vì vậy, anh Quốc xác định phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực trong Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Toàn Quốc tuyên truyền, vận động người dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Cùng Chi ủy và Ban Công tác Mặt trận thôn, anh tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Trong mỗi công việc, anh chú trọng phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên để tạo sức thuyết phục.

Khi mở rộng tuyến đường liên xã Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh trước đây, anh vận động hơn 30 hộ dân đồng thuận chặt cây, tháo dỡ tường rào, hiến đất vườn. Đất đai, cây trồng gắn với sinh kế của mỗi gia đình nên việc vận động không dễ dàng. Anh kiên trì trao đổi, giải thích lợi ích của tuyến đường, từng bước tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tuyến đường đất nội thôn mới mở ở thôn Trần Phú.

Năm 2026, cùng cán bộ thôn, anh tiếp tục vận động người dân góp ngày công, chặt hơn 400 cây quế, hơn 200 cây bồ đề, hiến hơn 5.000 m² đất để mở mới tuyến đường đất nội thôn.

Anh cũng vận động xây dựng các tuyến đường điện chiếu sáng với tổng chiều dài hơn 3 km, lắp đặt camera an ninh tại khu vực ngã ba. Đến nay, 80% tuyến đường trong thôn có điện chiếu sáng, hơn 70% tuyến đường được bê tông hóa; thôn không còn nhà dột nát, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Ông Vi Văn Huân - đảng viên Chi bộ thôn Trần Phú chia sẻ: “Đồng chí Nguyễn Toàn Quốc luôn năng động, trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Từ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho người dân đến vận động hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới, đồng chí đều tiên phong thực hiện. Bí thư chi bộ làm trước, làm hiệu quả thì bà con tin tưởng, đồng thuận và sẵn sàng làm theo”.

Nêu gương để lan tỏa những cách làm hay

Tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu chi bộ còn thể hiện ở việc vận động, đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế. Với sự định hướng của chi bộ và sự chủ động của bà con, thôn Trần Phú từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập.

Người dân thôn Trần Phú phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Tiêu biểu như mô hình trồng nho sữa Hàn Quốc của gia đình anh Nguyễn Ngọc Khích với diện tích 4 sào, mỗi năm cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng; mô hình trồng dưa lưới, dưa chuột của gia đình anh Nguyễn Ngọc Khuyến với diện tích 4 sào, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Hiện, thôn có 4 hộ mở xưởng sản xuất tràng hạt gỗ, tạo việc làm cho lao động địa phương; khoảng 30 mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Toàn thôn có hơn 100 ha quế, hơn 100 ha keo và bồ đề.

Mô hình trồng nho sữa Hàn Quốc của gia đình anh Nguyễn Ngọc Khích, thôn Trần Phú.

Những mô hình này cho thấy người dân ngày càng chú trọng nâng cao giá trị sản phẩm, đa dạng hóa sinh kế để cải thiện thu nhập. Đồng hành với bà con, chi bộ và người đứng đầu không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn cần gần dân, hiểu dân, cùng người dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Anh Nguyễn Toàn Quốc trao đổi với cán bộ xã Tân Lĩnh về quy trình sản xuất tràng hạt gỗ.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Lĩnh, đánh giá: “Đồng chí Nguyễn Toàn Quốc là bí thư chi bộ tiêu biểu, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động và gương mẫu ở cơ sở. Những việc làm cụ thể trong phát triển kinh tế, vận động Nhân dân hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng đã tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin của người dân. Đây là minh chứng cho phương châm cán bộ, đảng viên tiên phong, nói đi đôi với làm, góp phần đưa nghị quyết của chi bộ vào cuộc sống”.

Thực tiễn ở thôn Trần Phú cho thấy, niềm tin của Nhân dân không chỉ được xây dựng qua tuyên truyền, vận động mà quan trọng hơn là từ trách nhiệm, uy tín và hành động cụ thể của cán bộ, đảng viên. Khi người đứng đầu chi bộ tiên phong trong phát triển kinh tế, gương mẫu trong việc chung, tận tâm với cộng đồng, các chủ trương, nghị quyết sẽ có sức thuyết phục và đi vào cuộc sống.