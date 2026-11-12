Bí thư Chi bộ Huổi Sông làm theo lời Bác

Anh Vàng A Dia kiểm tra cà phê trồng trên nương.

Sau đợt thu hái đầu tiên trên diện tích cà phê cho quả bói, gia đình anh Vàng A Dia thu được 1 tấn quả. Với giá bán trung bình 15.000 đồng/kg ngay tại bản, gia đình anh thu về 15 triệu đồng. Từ nay đến cuối vụ, dự kiến còn hai đợt thu hái nữa. Như vậy, 1ha cà phê trong vụ bói đầu tiên có thể mang lại cho gia đình anh gần 50 triệu đồng. Khoản thu chưa lớn, nhưng là thành quả đáng quý sau hơn hai năm anh tự tìm hiểu về giống cây, kỹ thuật trồng và chăm sóc một loại cây trồng mới. Với những hộ đã cùng anh Dia đưa cà phê lên nương, kết quả đợt thu hoạch đầu tiên giúp bà con thêm tin tưởng vào hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Anh Dia chia sẻ: Gia đình tôi mới có thu hoạch bước đầu, còn phải tiếp tục chăm sóc, theo dõi hiệu quả những năm sau. Nhưng có quả, có tiền từ bán cà phê rồi, thì bà con cũng yên tâm hơn. Mình muốn vận động mọi người cùng tham gia trồng, trước hết vườn của mình phải chăm sóc cho tốt.

Bản Huổi Sông được thành lập năm 2000, hiện có 77 hộ với 395 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Mông. Người dân chủ yếu trồng lúa nương, ngô, sắn; cuộc sống khó khăn bởi sản xuất nông nghiệp phụ thuộc thiên nhiên, giao thông xa xôi cách trở nên nông sản làm ra bán ở bản rẻ "như cho" càng khiến người ở Huổi Sông nghèo thêm nghèo. Ở Huổi Sông, tìm được một loại cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng luôn là mong mỏi của nhiều hộ dân.

Là người sinh ra, lớn lên ở Huổi Sông, anh Vàng A Dia thấu hiểu những gian khó, nhọc nhằn của người dân nơi đây. Bởi thế, khi được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học, anh luôn nỗ lực, nuôi ước mơ học tập để tìm hướng đi mới cho tương lai. Hoàn thành chương trình phổ thông, anh đi học cử tuyển tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Hơn 4 năm học tập và làm thêm tại Thủ đô, anh luôn ấp ủ dự định trở về để góp sức xây dựng quê hương.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư, anh Dia trở về địa phương, công tác với vai trò cán bộ bán chuyên trách tại xã Tìa Dình. Năm 2020, anh được đảng viên trong Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ bản. Một năm sau, anh tiếp tục được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng bản Huổi Sông. Mong muốn dành nhiều thời gian cho công việc chung, đồng thời tìm hướng phát triển sản xuất mới cho bà con, năm 2022, anh quyết định xin nghỉ công tác tại xã, tập trung đảm nhiệm công việc của bản và tìm hiểu những loại cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương.

Bí thư Chi bộ bản Huổi Sông Vàng A Dia (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn người dân trong bản kỹ thuật chăm sóc cây cà phê.

Thấu hiểu mong muốn của bà con về một loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, từng bước cải thiện đời sống, anh Dia đã chủ động sang các xã lân cận của tỉnh Sơn La tìm hiểu về cách lựa chọn cây giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê. Thấy chàng trai trẻ thật thà, chịu khó, thực lòng muốn tìm hướng sản xuất mới cho dân bản, một số gia đình ở Sơn La đã nhiệt tình đón anh về nhà, tận tình hướng dẫn cách nhận biết cây giống tốt qua bộ rễ, hay quan sát màu lá để phát hiện bệnh của cây. Sau vài lần đi lại, anh Dia quyết định "dốc" toàn bộ vốn tích cóp để mua 2.000 cây giống về trồng trên diện tích khoảng 5.000m2 đất nương của gia đình. "Tôi trồng cây cà phê vào tháng 6/2024. Đó cũng là lần đầu tiên đất nương của người dân bản Huổi Sông có một loại cây mới thay thế cây sắn và lúa nương. Điều đáng mừng là bà con trong bản ủng hộ tôi lắm. Khi thấy tôi đào hố trồng, bà con đã giúp sức rất nhiều. Nên chỉ sau thời gian ngắn, tôi đã trồng xong 2.000 cây cà phê, kịp đón những cơn mưa đầu mùa để cây bén rễ, phát triển xanh tốt" - anh Vàng A Dia nhớ lại.

Sau vụ trồng đầu tiên, anh Dia tiếp tục dành dụm tiền để sang Sơn La đặt mua cây giống cho vụ sau. Trước khi đi mua cây giống, anh thông tin đến anh em, họ hàng và các hộ trong bản, sẵn sàng giải đáp những băn khoăn, hướng dẫn kỹ thuật cho những gia đình muốn trồng cà phê nhưng còn thiếu kinh nghiệm hoặc khó khăn về vốn.

Cứ như thế theo thời gian, nương cà phê trồng năm 2024 của anh Dia sinh trưởng, phát triển tốt. Tới năm 2026, gia đình anh đã có hơn 2,5ha trồng cà phê, trong đó gần 1ha cho quả bói. Nhìn vườn cà phê của gia đình anh Dia, người dân bản Huổi Sông càng thêm tin tưởng về những vụ cà phê được mùa, bởi kết quả đã được minh chứng trên chính những nương cà phê.

Được anh Dia hướng dẫn, hỗ trợ, kết thúc mùa trồng mới năm 2026, trên địa bàn bản Huổi Sông đã có hơn 40ha cà phê do người dân tự mua giống, tổ chức trồng. Bản Huổi Sông có 77 hộ gia đình, thì đã có tới 50 hộ tham gia trồng cà phê.

Những nương cà phê ở bản Huổi Sông được người dân chăm sóc, hiện sinh trưởng và phát triển tốt.

Từ đi tiên phong đưa cây cà phê lên nương, đến tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân trong bản cây giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, anh Dia đã thể hiện rõ tinh thần "nói đi đôi với làm" của người đảng viên, góp sức xây dựng quê hương phát triển.

Biểu dương tinh thần gương mẫu của Bí thư Chi bộ Vàng A Dia, ông Bùi Xuân Thức, Chủ tịch UBND xã Tìa Dình chia sẻ: Anh Dia là tấm gương điển hình về thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã. Bắt đầu từ ý thức tự vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cuộc sống của bà con dân bản Huổi Sông, anh Dia đã thành công trong việc đưa cây trồng mới về địa phương từng bước hình thành vùng trồng tập trung. "Điều đáng quý là loại cây trồng mà anh Dia chọn, cách anh Dia tuyên truyền, vận động người dân bản Huổi Sông mở rộng diện tích, hoàn toàn phù hợp với chủ trương của tỉnh, của xã về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa nông nghiệp Điện Biên phát triển xanh, thông minh, bền vững. Từ tấm gương của anh Dia mà Tìa Dình rất thuận lợi trong tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng mới cây cà phê, mắc ca. Riêng bản Huổi Sông được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong trồng mới cây cà phê năm 2026, trở thành điển hình của xã về tiên phong trồng loại cây rất mới này", Chủ tịch UBND xã Tìa Dình Bùi Xuân Thức cho biết thêm.