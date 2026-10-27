Bí thư chi bộ hết lòng vì sự phát triển của thôn

Bà Tâm (hàng đầu bên phải) dự họp giao ban với bí thư các chi đảng bộ xã Nam Thành

Trước khi giữ chức Bí thư Chi bộ thôn 3, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm từng là Phó Chủ tịch HĐND xã Mê Pu (cũ) kiêm Bí thư Chi bộ thôn 6 của xã. Khi xã Mê Pu, Sùng Nhơn và Đa Kai sáp nhập thành tên mới là xã Nam Thành, bà nghỉ hưu. Đây cũng là lúc thôn 3, thôn 6 và thôn 9 của xã sáp nhập thành thôn 3 mới. Thôn 3 có 866 hộ với 3.759 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề nông. Chi bộ thôn có 67 đảng viên, với vai trò là Bí thư Chi bộ, bà Tâm luôn triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động của Đảng ủy xã; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể, rõ ràng, sát với tình hình thực tế của thôn. Trong công việc, bà luôn gương mẫu đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ, khắc phục khó khăn; thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để kịp thời giải quyết, phản ánh với cấp trên. Mọi công việc chung đều được bà đưa ra bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình, đạt lý.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà luôn đề ra phương châm: “Nói đi đôi với làm”, “không nói xa và nói suông mà nói thật, nói đúng công việc”. Năm nay, bà đã cùng Ban Điều hành thôn xây dựng mô hình thu gom rác trên các tuyến đường. Để mô hình đạt hiệu quả, bà đã vận động Nhân dân đóng góp 70%, còn lại là quỹ của thôn, với tổng số tiền 15 triệu đồng, mua 50 thùng rác đặt trên các tuyến đường trong thôn tạo cảnh quan môi trường.

Bà Tâm (ngoài cùng bên phải) trò chuyện với người dân về việc khám sức khỏe

Ngoài ra, vận động gần 27 triệu đồng sửa chữa 3 căn nhà có hoàn cảnh khó khăn bị dột, tốc mái vào mùa mưa; gần 1.500 suất quà, trị giá gần 195 triệu đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn, người cao tuổi, các cháu thiếu nhi trong thôn nhân các ngày lễ, tết như: Tết Trung thu, Ngày Người cao tuổi. Bên cạnh đó, vận động Nhân dân xây dựng 4 cổng chào ở các tổ tự quản của thôn, trị giá 95 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Kim Huệ - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Nam Thành, phụ trách Chi bộ thôn 3 nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm là một Bí thư Chi bộ gương mẫu và nhiệt huyết, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao và tin tưởng, luôn hưởng ứng tích cực phong trào địa phương do Chi ủy chi bộ phát động. Từ đó, các cuộc vận động, hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội trong chi bộ luôn đạt kết quả cao”.

Người dân thôn 3 dọn vệ sinh môi trường

Thôn 3 là một trong những thôn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số của xã Nam Thành, nhưng nhờ công tác lãnh đạo tốt, sự quan tâm của tập thể chi ủy chi bộ và cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Tâm nên các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại thôn luôn ở tốp đầu của xã. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm đã được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Giấy khen của huyện Đức Linh (cũ), UBND xã, 4 năm liên tiếp (2022 - 2025) được Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.