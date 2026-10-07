Bí thư Chi bộ giữ tiếng vượn hót giữa đại ngàn

Từ lớp vỏ của những cây quế lâu năm, người thợ ở xã Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã tạo nên đôi lục bình cao 1,5m, trên đó chạm khắc những hình ảnh quen thuộc của đất và người Quảng Ngãi. Một cách làm mới để cây quế Trà Bồng không chỉ mang hương thơm mà còn kể câu chuyện về quê hương.