Bí thư chi bộ giỏi làm kinh tế, tích cực vì cộng đồng

Ông Lê Quang Hùng (bên phải) là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng

Năng động trong phát triển kinh tế

Từng gắn bó với cây lúa, cây điều, ông Lê Quang Hùng đã chủ động chuyển đổi sang trồng dâu, nuôi tằm để tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Trên diện tích 5 sào dâu hiện có, gia đình ông đạt sản lượng kén tằm bình quân khoảng 1 tấn mỗi năm. Với ông, hiệu quả sản xuất đến từ việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, cùng sự kiên trì, chịu khó và kinh nghiệm tích lũy qua từng vụ sản xuất. Chia sẻ về quyết định chuyển đổi mô hình sản xuất, ông Hùng cho biết: “Nghề trồng dâu, nuôi tằm có nhiều ưu điểm như vốn đầu tư ban đầu không nhiều, lại nhanh cho thu. Chỉ cần người nuôi kiên trì và chịu khó theo nghề thì đây là mô hình phát triển kinh tế có nhiều tiềm năng, mang lại hiệu quả cao”.

Quá trình gắn bó với nghề giúp ông tích lũy kinh nghiệm trong chăm sóc cây dâu, nuôi tằm và tổ chức sản xuất. Là thành viên hợp tác xã trồng dâu, nuôi tằm, ông còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế với các hộ có nhu cầu tìm hiểu mô hình, giúp bà con có thêm thông tin để cân nhắc, lựa chọn hướng chuyển đổi phù hợp với điều kiện đất đai và khả năng đầu tư của gia đình.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ thôn 5, ông Hùng luôn gắn bó với đời sống khu dân cư, đồng thời duy trì sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Thực tiễn lao động giúp ông có thêm cơ sở để trao đổi, chia sẻ với người dân về cách sử dụng hiệu quả đất đai, phát huy sức lao động và lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp. Qua đó, những kinh nghiệm từ chính gia đình mình trở thành nguồn tham khảo gần gũi, thiết thực đối với bà con trong quá trình phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Góp sức vì sức khỏe cộng đồng

Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, ông Hùng còn tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Khi nhận được thông tin có bệnh nhân cần máu cấp cứu, ông sẵn sàng đến cơ sở y tế để hiến máu, góp phần hỗ trợ người bệnh trong thời điểm cấp bách. Từ trải nghiệm của bản thân, ông tiếp tục vận động vợ, các con và người dân xung quanh cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Đến nay, các thành viên trong gia đình ông đã có hơn 50 lần hiến máu. Riêng trong quá trình tham gia hoạt động nhân đạo tại địa phương, ông Hùng còn vận động được hơn 100 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Với ông Hùng, hiến máu là nghĩa cử nhân ái, đồng thời là cách thiết thực để mỗi người góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh đang cần được sẻ chia. Bởi vậy, ông luôn kiên trì vận động bằng chính hành động của mình, để người thân và những người xung quanh hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến máu, từ đó tự nguyện tham gia khi có điều kiện.

Những đóng góp ấy được ghi nhận bằng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng gia đình ông vì thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện. Phần thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của các thành viên, đồng thời tiếp thêm động lực để gia đình tiếp tục duy trì và lan tỏa nghĩa cử nhân ái trong cộng đồng.

Theo ông Trương Quang Lang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh 2, những cán bộ cơ sở như ông Lê Quang Hùng có vai trò tích cực trong việc lan tỏa tinh thần chủ động phát triển kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng. Sự gương mẫu qua những việc làm cụ thể giúp cán bộ gần dân, tạo uy tín và sức thuyết phục trong công tác vận động Nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, khuyến khích người dân cùng chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.