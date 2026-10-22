Bí thư chi bộ gần dân, đưa buôn Sút M'Đưng thành điểm sáng phát triển Đảng

XEM CLIP: Buổi họp Chi bộ mở rộng ở buôn Sút M'Đưng

Gần dân để tìm nguồn đảng viên trẻ

Tháng 10/2025, anh Ksơ Sét (SN 1976, người Gia Rai), Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Quảng Phú, được điều động làm kiêm nhiệm Bí thư Chi bộ buôn Sút M'Đưng. Nhờ bám sát địa bàn, làm tốt công tác dân vận và gần gũi với bà con nhân dân, anh đã phát hiện và giới thiệu kết nạp được 2 đảng viên mới, đồng thời bồi dưỡng thêm 1 quần chúng ưu tú chuẩn bị kết nạp vào Đảng.

Việc Chi bộ buôn Sút M'Đưng hoàn thành vượt kế hoạch cấp trên giao đã được Đảng ủy xã Quảng Phú đánh giá rất cao. Cách làm hiệu quả này sẽ được nhân rộng, đưa buôn Sút M'Đưng trở thành điểm sáng về phát triển Đảng để các thôn, buôn khác học tập.

Anh Ksơ Sét cùng các đảng viên trẻ ở buôn Sút M'Đưng. Ảnh: KSS

Thời điểm mới về nhận nhiệm vụ, cả buôn chỉ có 6 đảng viên, một số đã cao tuổi, 3 người đi làm xa ngoài địa phương, trong khi cấp trên giao chỉ tiêu năm 2026 phải kết nạp được 1 đảng viên. Đây chính là những lý do thôi thúc anh nỗ lực phát triển thêm nguồn đảng viên mới.

Buôn Sút M'Đưng là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Ê Đê. Khi về làm Bí thư Chi bộ, anh xác định phải xây dựng nguồn đảng viên ngay tại buôn. Cán bộ, đảng viên trong buôn khi nói chuyện hay tuyên truyền chủ trương, chính sách... bà con sẽ nghe và dễ hiểu hơn.

Từ đó, đều đặn mỗi tuần, anh lại xuống buôn đến từng nhà thăm hỏi bà con và trò chuyện, chia sẻ với các bạn trẻ đã học xong trở về địa phương làm ăn, sinh sống.

Anh Ksơ Sét. Ảnh: KSS

Quá trình này, anh tích cực tuyên truyền, phân tích giúp họ hiểu rằng nếu trở thành đảng viên thì không chỉ được tạo nhiều thuận lợi trong quá trình công tác, mà còn là nền tảng vững chắc để giáo dục con cháu về lòng yêu nước và truyền thống cách mạng...

Bằng sự kiên trì và khéo léo của mình, chỉ trong chưa đầy 1 năm, anh đã bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng thành công cho 2 nữ quần chúng ưu tú người dân tộc Ê Đê vào ngày 30/9 vừa qua. Ngoài ra, anh còn tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu 1 quần chúng ưu tú khác và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục kết nạp Đảng trong thời gian tới.

Vui mừng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng

Đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho ngày kết nạp Đảng, anh Y Phai Niê (SN 1992, dân tộc Êđê), anh Y Phai chia sẻ, trước đây anh từng được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng, nhưng do thời gian không cho phép nên chưa thể tham gia. Anh Ksơ Sét về làm Bí thư chi bộ đã trực tiếp xuống tận nhà động viên, phân tích vai trò, trách nhiệm cũng như quyền lợi của người đảng viên. Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp nên Y Phai đã quyết tâm đi học và hiện chuẩn bị được kết nạp.

Chị H'Uên Niê (phải) trong lễ kết nạp đảng viên. Ảnh: KSS

Chị H'Uên Niê - người vừa được kết nạp vào Đảng ngày 30/9 vừa qua chia sẻ, bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

"Từ khi được bồi dưỡng kết nạp Đảng, bản thân tôi luôn nỗ lực đi đầu, làm gương trong mọi công việc, đặc biệt là các hoạt động gắn liền với đời sống của bà con trong buôn, tôi sẽ cố gắng làm việc để không phụ sự tin tưởng của cấp trên và tổ chức tín nhiệm", chị H'Uên nhấn mạnh.

Ông Vũ Hồng Nhật - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và khả năng sâu sát cơ sở của anh Ksơ Sét vì anh biết lựa chọn phương pháp tuyên truyền, vận động linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình của buôn, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nhật chia sẻ, phát triển đảng viên là nhiệm vụ không dễ dàng, đòi hỏi người Bí thư chi bộ phải thực sự tâm huyết, kiên trì, gần dân, hiểu dân và có cách làm phù hợp.

"Có thể nói, những kết quả đạt được của Ksơ Sét khẳng định chủ trương tăng cường cán bộ về cơ sở là hoàn toàn đúng đắn và cần tiếp tục phát huy. Ban Thường vụ Đảng ủy xã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm cùng cách làm hiệu quả của anh Ksơ Sét; đồng thời xem đây là một kinh nghiệm thực tiễn quý báu để nghiên cứu, nhân rộng trong toàn Đảng bộ xã", ông Nhật nhấn mạnh.