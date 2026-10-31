Bí thư Cần Thơ yêu cầu bảo đảm vật liệu, không để chậm tiến độ cao tốc

Ngày 31/10, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ làm việc với các sở, ngành, Ban Quản lý dự án, nhà thầu và đơn vị khai thác vật liệu để kiểm điểm tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình chủ trì buổi làm việc sáng 31/10.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của dự án còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố và cả nước, nhất là tại các dự án thành phần (DATP) 3 và 4.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Quản lý dự án và nhà thầu bám sát tiến độ, chủ động xử lý khó khăn, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị. Việc tổ chức thực hiện phải thực chất, tránh tình trạng họp nhiều nhưng những vướng mắc tại công trường vẫn không được giải quyết.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, đến tháng 12/2027, dự án phải hoàn thành và đưa vào khai thác chính thức. Ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành đồng bộ, bảo đảm chất lượng, không phải chỉ thông xe kỹ thuật rồi tiếp tục đóng đường để thi công.

Nhà thầu thiếu cát, đá, kiến nghị điều chỉnh chi phí

Theo ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, ba DATP 2, 3 và 4 có nhu cầu khoảng 16,6 triệu m³ cát san lấp, đến nay đã đưa về công trường gần 12 triệu m³. Nhu cầu đá xây dựng khoảng 4,2 triệu m³.

Tại cuộc họp, ông Vũ Đình Tân, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam cho biết, sản lượng thi công đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng. Khó khăn lớn là nguồn cát san lấp, khi một số mỏ còn trữ lượng nhưng khả năng khai thác thực tế hạn chế. Doanh nghiệp kiến nghị xem xét gia hạn thời gian khai thác các mỏ đang hoạt động để duy trì nguồn cung.

Bên cạnh thiếu vật liệu, nhiều nhà thầu phản ánh giá cát, đá, nhiên liệu và chi phí vận chuyển tăng cao so với thời điểm lập dự toán, gây áp lực tài chính.

Ông Lê Minh Cường cho rằng, chi phí điều chỉnh phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Ông Vũ Phúc Khánh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Tuấn Hiền, cho biết chi phí vận chuyển cát trong dự toán khoảng 70.523 đồng/m³, trong khi thực tế cao hơn nhiều. Giá đá tại mỏ cũng tăng, chi phí vận chuyển phát sinh lớn. Theo doanh nghiệp, tổng chi phí thực hiện hợp đồng có thể tăng khoảng 30%, trong khi điều chỉnh theo chỉ số giá xây dựng chỉ bù đắp khoảng 15%.

Công ty Tuấn Hiền kiến nghị điều chỉnh tỷ trọng cát vận chuyển theo hướng dẫn tại Thông tư 08/2025/TT-BXD, hệ số lu lèn cấp phối đá dăm từ 1,34 lên 1,4 theo Thông tư 09/2024/TT-BXD. Doanh nghiệp cũng phản ánh đã chi hơn 30 tỷ đồng cho khoảng 132.000m³ cát gia tải nhưng chưa được thanh toán tương ứng do phương án thu hồi, tái sử dụng theo thiết kế không phù hợp thực tế thi công.

Tại gói thầu số 12, đại diện CC1 cho biết còn thiếu khoảng 370.000m³ cát. Đơn vị đang huy động cát biển, tăng số tàu hút và công suất khai thác trên 5.000m³/ngày, dự kiến đưa khối lượng còn thiếu về công trường trong tháng 12. CC1 đồng thời kiến nghị xem xét hệ số lu lèn cấp phối đá dăm để phù hợp định mức mới và thực tế thi công.

Đại diện nhà thầu có ý kiến tại cuộc họp.

Về nguồn đá, Thượng tá Trương Xuân Thành, đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết gói thầu số 1 thuộc DATP 3 còn thiếu khoảng 135.000m³ đá; gói thầu số 11 thuộc Dự án thành phần 4 thiếu khoảng 70.000m³. Nhà thầu kiến nghị hỗ trợ phân bổ nguồn đá từ mỏ Antraco và làm việc với tỉnh An Giang để duy trì nguồn cung trong năm tới.

Ông Sử Thành Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 6 cũng cho biết, gói thầu số 10 thuộc DATP 4 còn thiếu khoảng 290.000m³ cát. Giá dầu, nhựa đường tăng mạnh, giá đá tăng 20-30%, kéo theo chi phí thi công tăng cao. Nhà thầu đề nghị chủ đầu tư và các sở, ngành hỗ trợ tháo gỡ nguồn vật liệu, xem xét các phát sinh chi phí.

Siết trách nhiệm nhà thầu, tăng công suất khai thác mỏ cát

Trước các kiến nghị, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, cho rằng đơn giá, hệ số vận chuyển, chi phí vật liệu và cát gia tải phải được xem xét trên cơ sở hợp đồng đã ký và quy định pháp luật.

Theo ông Cường, dự toán các gói thầu đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán, Thanh tra Chính phủ thanh tra. Nhà thầu đã tham gia đấu thầu trên cơ sở yêu cầu và giá trị gói thầu được cung cấp, do đó phải thực hiện đúng cam kết. Các đề xuất điều chỉnh phải có căn cứ pháp lý, không thể tùy tiện thay đổi hợp đồng.

Ban sẽ xem xét hỗ trợ những kiến nghị phù hợp quy định. Riêng cát gia tải, nhà thầu phải thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng, chủ động phương án thu hồi, sử dụng hoặc xử lý vật liệu.

Đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn nêu khó khăn thiếu nguồn đá.

Ông Cường cũng yêu cầu các nhà thầu đánh giá lại năng lực tài chính, thiết bị và phương án thi công. Riêng khối lượng cát phục vụ gói thầu số 9, số 10 và phần việc của Công ty Tuấn Hiền khoảng 900.000m³. Với năng lực cung ứng hiện tại, nếu không tăng thiết bị, tổ chức lại khai thác và vận chuyển, việc đáp ứng khối lượng này có thể kéo dài nhiều năm.

Ban yêu cầu nhà thầu bổ sung thiết bị, tập trung nguồn lực. Trường hợp không bảo đảm năng lực, không thực hiện đúng cam kết, Ban sẽ xem xét cắt hợp đồng và xử lý theo quy định, kể cả cấm tham gia đấu thầu nếu đủ căn cứ.

Đối với các đơn vị khai thác cát, lãnh đạo thành phố yêu cầu làm rõ công suất đăng ký, sản lượng thực tế, khả năng cung ứng và phương tiện vận chuyển. Một đơn vị cho biết hiện khai thác khoảng 2.200m³/ngày, thấp hơn công suất đăng ký 3.600m³/ngày; đang phấn đấu nâng lên khoảng 3.400m³/ngày và đề xuất bổ sung thiết bị. Tuy nhiên, hồ sơ môi trường hiện chỉ đăng ký ba thiết bị nên việc tăng thêm phải được cơ quan chức năng xem xét.

Nhà thầu đang thi công Dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, khẳng định thành phố không thiếu nguồn cát phục vụ dự án. Việc cát có được đưa về công trường kịp thời phụ thuộc vào năng lực khai thác, vận chuyển của chủ mỏ và nhà thầu; công tác điều phối của chủ đầu tư; sự phối hợp của các sở, ngành trong giải quyết thủ tục.

Đối với nguồn đá, thành phố cam kết bảo đảm nguồn cung, không để nhà thầu thiếu vật liệu thi công; đồng thời làm việc với các đơn vị cung ứng để đáp ứng nhu cầu của dự án. Ông Lý đề nghị Ban Quản lý dự án hỗ trợ toàn diện các kiến nghị của nhà thầu nếu phù hợp quy định pháp luật.

Cơ quan chuyên môn đang hoàn thiện thủ tục bổ sung nguồn cát. Mỏ Tân Lập đã được trình UBND thành phố công nhận kết quả đánh giá trữ lượng khoảng 424.000m³. Sau khi có quyết định, các thủ tục cấp phép khai thác sẽ tiếp tục được thực hiện.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua Cần Thơ có tổng vốn hơn 31.288 tỷ đồng Ba DATP 2, 3 và 4 qua địa bàn TP Cần Thơ dài khoảng 132,47km, tổng mức đầu tư hơn 31.288 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2022-2027. Dự án gồm 11 gói thầu xây lắp với 20 nhà thầu tham gia. Giá trị xây lắp thực hiện khoảng 12.237 tỷ đồng, tương đương 62% giá trị xây lắp. Trong đó, dự án thành phần 2 khoảng 65,15%, thành phần 3 gần 64% và thành phần 4 khoảng 58%. Kế hoạch vốn năm 2026 khoảng 3.964 tỷ đồng, gồm 270 tỷ đồng vốn kéo dài. Đến nay, giải ngân khoảng 1.812 tỷ đồng, tương đương gần 46% kế hoạch. Dự án thành phần 2 giải ngân gần 89%, thành phần 3 gần 37% và thành phần 4 khoảng 34%.