Bí thư Cần Thơ phê bình 10 xã, phường chậm giải ngân

Sáng 2/10, tại Hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai công tác quý 4/2026, của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận những kết quả, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong 9 tháng qua. Đồng thời, ông Bình cũng chỉ rõ những tồn tại cần tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu.

Phê bình tình trạng đùn đẩy trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Cần Thơ nêu rõ tình trạng chậm trễ trong công tác quy hoạch, khai thác nguồn lực đất đai, xử lý tài sản công, đưa các dự án ngoài ngân sách vào triển khai. Một số nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu.

Đặc biệt, ông Đỗ Thanh Bình phê bình tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc. Khi có những việc được giao, nhưng sau nhiều lần họp, hồ sơ vẫn chuyển qua lại giữa các sở, ngành, chưa xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết đến cùng.

Bên cạnh biểu dương 10 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phê bình 10 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp, gồm: Tân Lộc, Trường Xuân, Phong Nẫm, Phú Lộc, Vĩnh Lợi, Hiệp Hưng, Long Hưng, Phú Hữu, Cái Khế và Hưng Phú. Người đứng đầu 10 địa phương này phải làm rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục.

Đối với nhóm dự án do xã, phường làm chủ đầu tư, địa phương phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, gắn trách nhiệm với tiến độ. “Xã, phường nào làm không tốt phải làm rõ trách nhiệm, không thể để chậm tiến độ kéo dài”, ông Bình yêu cầu.

Quang cảnh hội nghị.

Không để hứa nhiều nhưng không hoàn thành

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình yêu cầu, các sở ngành, địa phương tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, như Bệnh viện Ung bướu, dự án mở rộng 7km đầu Quốc lộ 91... và đẩy nhanh thủ tục triển khai các dự án quan trọng khác. Các cơ quan tham mưu phải chủ động đề xuất phương án xử lý, chủ đầu tư bám sát hiện trường, địa phương quyết liệt trong giải phóng mặt bằng.

Riêng với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (7km đầu tuyến), người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành, đưa tuyến đường vào khai thác trước Tết Nguyên đán.

“Không thể để một, hai trường hợp ảnh hưởng đến cả công trình, trong khi hàng trăm, hàng nghìn hộ dân đã đồng thuận với chủ trương đầu tư”, ông Bình nói và yêu cầu có giải pháp xử lý dứt điểm các trường hợp đã áp dụng đầy đủ quy định nhưng vẫn không di dời.

UBND TP. Cần Thơ cần trực tiếp kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm, chỉ rõ những dự án đang vướng thủ tục, những đơn vị thực hiện chậm và có phương án xử lý cụ thể. "Những nhà thầu, đơn vị yếu kém, chậm thực hiện phải được xem xét xử lý trách nhiệm, không để tình trạng hứa nhiều lần nhưng không hoàn thành", ông Bình nói thêm.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ và lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91. Ảnh: Nhật Huy

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt hành động, thay đổi phương pháp, cách làm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu cả năm đã đề ra. Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo trung thực kết quả thực hiện, không né tránh những chỉ tiêu chưa đạt.

“Không điều hành chung chung, không hô hào, không khẩu hiệu. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải biết rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp nào có thể tạo chuyển biến trong thời gian còn lại”, ông Bình yêu cầu.

Sắp khởi công thêm 3 dự án nhà ở xã hội Ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ cho biết, trong tháng 10 và 11 tới, sẽ khởi công thêm 3 dự án nhà ở xã hội, tại các phường Cái Răng, Hưng Thạnh và Thốt Nốt. Các dự án mới sẽ cung cấp khoảng 5.500 căn hộ chung cư, tổng mức đầu tư 3 dự án khoảng 8.800 tỷ đồng.