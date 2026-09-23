Bị tàu hỏa tông tử vong khi qua đường ngang dân sinh

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Vào chiều 22/9, khi di chuyển đến khu gian Tam Thành - Tam Kỳ, tàu SE1 đã va chạm với xe máy do anh N.Đ.D. (sinh năm 1990, trú tại thôn Thạnh Hòa, xã Chiên Đàn) điều khiển đang băng qua đường dân sinh tại Km859+040.

Cú va chạm mạnh khiến cả người và xe máy bị cuốn vào đoàn tàu, anh D. tử vong tại chỗ.

Được biết, vị trí đường ngang dân sinh tại Km859+040 từng có kế hoạch đóng vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, người dân địa phương sau đó đã đề nghị tạm hoãn việc đóng lối đi này.