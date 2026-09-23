Bị tàu hỏa tông tử vong khi qua đường ngang dân sinh
Phòng Quản lý An toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) cho hay, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận xã Chiên Đàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.
Vào chiều 22/9, khi di chuyển đến khu gian Tam Thành - Tam Kỳ, tàu SE1 đã va chạm với xe máy do anh N.Đ.D. (sinh năm 1990, trú tại thôn Thạnh Hòa, xã Chiên Đàn) điều khiển đang băng qua đường dân sinh tại Km859+040.
Cú va chạm mạnh khiến cả người và xe máy bị cuốn vào đoàn tàu, anh D. tử vong tại chỗ.
Được biết, vị trí đường ngang dân sinh tại Km859+040 từng có kế hoạch đóng vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, người dân địa phương sau đó đã đề nghị tạm hoãn việc đóng lối đi này.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bi-tau-hoa-tong-tu-vong-khi-qua-duong-ngang-dan-sinh-3352950.html