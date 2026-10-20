Bị tấn công bởi nhóm có hung khí, người chuẩn bị dao chống đỡ cũng bị khởi tố

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đã tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can liên quan đến sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Trong đó, 6 bị can gồm Lê Văn Muộn (31 tuổi), Lê Thị Thanh Duyên (36 tuổi), Phạm Duy Hùng (16 tuổi, cùng trú tại xã Ba Vinh), Đặng Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi, trú xã Ba Động), Phạm Văn Hợi (18 tuổi) và Phạm Văn Chưởng (16 tuổi, cùng trú tại xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi) bị khởi tố về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Riêng Phạm Văn Thim (28 tuổi, trú xã Ba Tơ), người bị nhóm trên hành hung, cũng bị khởi tố về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 19/8, sau khi uống rượu bia, Phạm Văn Thim có lời lẽ thách thức, hẹn Lê Văn Muộn đến giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can. Ảnh": Công an tỉnh Quảng Ngãi

Nhận lời thách thức, Muộn chuẩn bị 2 con dao rồi rủ Duyên, Hùng, Khánh và Hợi cùng đi đánh Thim.

Vừa đến điểm hẹn, Muộn và Duyên lập tức dùng dao, chai bia tấn công liên tiếp vào nhiều vị trí trên cơ thể Thim. Những người đi cùng cũng lao vào, sử dụng dao, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia và tay chân đánh nạn nhân.

Dù Thim đã bị thương ở nhiều vị trí, chảy nhiều máu, nhóm này vẫn tiếp tục dùng tay chân đánh, la hét, chửi bới để dằn mặt. Chỉ khi lực lượng chức năng xuất hiện, những người liên quan mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định chính người bị hành hung cũng có hành vi vi phạm pháp luật.

Trước khi nhóm của Muộn đến, Thim đã chuẩn bị sẵn một con dao rựa để đánh trả. Khi bị Duyên dùng vỏ chai bia tấn công, Thim cầm rựa giơ lên chống trả nhưng bị Muộn chém trước nên phải bỏ chạy, sau đó vấp ngã làm rơi hung khí.

Căn cứ Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, dao rựa mà Thim sử dụng thuộc danh mục dao có tính sát thương cao quy định tại Thông tư số 75.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Thim đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.