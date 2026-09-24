Bị tấn công, 4 người trong 1 gia đình thương vong

Tối 24/9, Công an xã Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu kiốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi.

Đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống gần khu vực này nghe tiếng hô hoán, kêu cứu.

Hiện trường vụ án mạng.

Khi chạy đến, họ phát hiện 4 người trong một gia đình đang nằm trên vũng máu. Nghi phạm gây án đã rời khỏi hiện trường.

Bước đầu xác định, nghi phạm và vợ đang trong thời gian ly thân, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Chiều 24/9, nghi phạm được cho là đã dùng hung khí tấn công nhiều người trong gia đình vợ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Vụ việc khiến chị của vợ nghi phạm tử vong tại chỗ. Vợ nghi phạm bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hai người khác bị thương nặng là cha vợ nghi phạm và một người cháu, hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á.

Khu vực xảy ra án mạng được phong tỏa chặt chẽ.

Trong ngày 24/9, lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phối hợp bắt giữ nghi phạm khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, chính quyền địa phương đã cử đoàn công tác đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á thăm hỏi các nạn nhân, phối hợp với y bác sĩ trong công tác cứu chữa.

Nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra.