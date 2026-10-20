Bị tạm giữ bằng lái vẫn chạy xe trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt gần 80 triệu đồng

Ngày 20/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (qua địa bàn Khánh Hòa), Tổ công tác của đơn vị đã phát hiện, xử lý tài xế N.H.G (sinh năm 1981, trú tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe ô tô tải biển số 50H-244.XX do có nhiều hành vi vi phạm.

CSGT xử lý niêm phong phương tiện vi phạm. (Ảnh: CSGT).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, tài xế không có giấy phép lái xe để xuất trình. Giấy phép lái xe của người này đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ từ ngày 23/7, nhưng tài xế vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Với hành vi không có giấy phép lái xe, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày. Ngoài ra, người này còn bị xử phạt 1,5 triệu đồng do sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa.

Đối với chủ phương tiện là Công ty CP Đầu tư và Phát triển K.V.V.L, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, với mức phạt 58 triệu đồng.

Tổng mức phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 78,5 triệu đồng. Xe tải cũng bị tạm giữ 7 ngày theo thông tin từ lực lượng chức năng.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe hợp lệ, phù hợp với loại xe điều khiển; không tiếp tục lái xe khi giấy phép lái xe đã bị tạm giữ và không còn đủ điều kiện sử dụng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe, thẻ nhận dạng và không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định.

Lực lượng CSGT cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, khai thác hệ thống camera giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.