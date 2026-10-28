Bị tạm giữ bằng lái vẫn chạy xe trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 88,7 triệu đồng

Ngày 28/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT cho biết, đã phát hiện tài xế L.M.D (SN 1987, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe khách biển số 36B-030… lưu thông trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, vi phạm quy định về hoạt động vận tải và điều kiện của người điều khiển phương tiện.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 niêm yết phương tiện vi phạm. (Ảnh: CSGT).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định giấy phép lái xe (GPLX) của tài xế đang bị Phòng CSGT Công an TTP.HCM tạm giữ từ ngày 27/7/2026. Tuy nhiên, tài xế vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện, sử dụng biên bản đã quá thời hạn để tham gia giao thông.

Đối với tài xế, lực lượng CSGT lập biên bản về hành vi không chạy đúng hành trình vận tải được phép hoạt động, phạt 700.000 đồng và trừ 2 điểm GPLX. Đồng thời, xử phạt 19 triệu đồng về hành vi không có GPLX theo quy định, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH H.C, cơ quan chức năng xử phạt 11 triệu đồng về hành vi không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết, đồng thời tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng. Doanh nghiệp cũng bị phạt 58 triệu đồng về hành vi để người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông.

Tổng mức phạt đối với tài xế và doanh nghiệp là 88,7 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện bị tạm giữ 7 ngày, phù hiệu vận tải bị tước 2 tháng.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định về điều kiện lái xe, hành trình vận tải; không tiếp tục điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện theo quy định, kể cả trường hợp sử dụng biên bản đã quá thời hạn.