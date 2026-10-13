Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Về vấn đề này, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP quy định về điều kiện hưởng lương hưu:

Giải quyết thủ tục hành chính BHXH.

“Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 65 của Luật BHXH”.

Đối chiếu với quy định trên,bố bạn sinh năm1968, thời gian tham gia BHXH bắt buộc là 18 năm, bố bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Do đó, bố bạn có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để hưởng mức lương hưu cao hơn hoặc bảo lưu thời gian tham gia cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật BHXH 2024.

Trường hợp bố bạn không còn tham gia BHXH, sau 12 tháng nếu không tiếp tục đóng BHXH bắt buộc hoặc không tham gia BHXH tự nguyện thì ông có thể liên hệ BHXH cơ sở làm thủ tục hưởng BHXH một lần.

Do đó, bố bạn căn cứ vào điều kiện cụ thể và quy định nêu trên để đảm bảo quyền lợi của bản thân.