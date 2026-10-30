Bị siết thuế, nhiều người giàu Trung Quốc muốn nhập tịch sang nước khác

Ảnh minh họa - Ảnh: VCG/China Daily.

Theo hãng tin CNBC, các chuyên gia tư vấn tài sản cho biết ngày càng có nhiều người Trung Quốc giàu có cân nhắc thay đổi quốc tịch trong bối cảnh Chính phủ nước này tăng cường giám sát tài sản ở nước ngoài. Những mối lo ngại về thuế, bất ổn địa chính trị và nhu cầu di chuyển quốc tế linh hoạt hơn chính là các yếu tố thúc đẩy họ tìm kiếm một cuốn hộ chiếu khác.

Trung Quốc không công nhận hai quốc tịch, đồng nghĩa với việc những công dân Trung Quốc xin được quốc tịch nước ngoài buộc phải từ bỏ hộ chiếu Trung Quốc của mình.

Ông Armand Arton, CEO của công ty tư vấn di trú Arton Capital, cho biết: “Chúng tôi có một số khách hàng sẵn sàng từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để sở hữu các hộ chiếu khác”. Ông nói thêm rằng việc lựa chọn hộ chiếu nào phụ thuộc vào lối sống và nhu cầu kinh doanh của từng cá nhân.

Trong khi đó, ông Ryan Lin, Giám đốc tại công ty luật Bayfront Law có trụ sở ở Singapore, cho biết ông nhận thấy số lượng người Trung Quốc giàu có cân nhắc từ bỏ quốc tịch đã tăng lên kể từ tháng 7.

Trong tháng đó, Bắc Kinh đã đưa ra các biện pháp mới thuế nhằm vào tài sản của công dân Trung Quốc trong các quỹ tín thác ở nước ngoài. Theo đó, một số khoản thu nhập và giao dịch có thể phải chịu mức thuế 20%. Những thay đổi này khiến một số gia đình phải xem xét lại cách thức nắm giữ tài sản ở nước ngoài và chuyển dịch tài sản ra nước ngoài.

Ông Lin chia sẻ với CNBC rằng trước đây, khách hàng Trung Quốc của ông mới dừng ở mức độ thảo luận về khả năng từ bỏ quốc tịch, nhưng hiện nay, ngày càng nhiều người bày tỏ ý định cụ thể để thực hiện việc đó.

Ông Manish Tibrewal, người đồng sáng lập văn phòng quản lý tài sản gia đình Farro Capital, cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng của khách hàng Trung Quốc đối với hộ chiếu nước ngoài. Công ty tư vấn tài sản này đang hỗ trợ một số gia đình Trung Quốc xin quốc tịch tại các quốc gia vùng Caribbean, song song với việc xin thường trú nhân tại Singapore, với mục tiêu dài hạn là có thể trở thành công dân Singapore tùy thuộc vào sự phê duyệt của chính phủ nước này.

Ông Tibrewal cho biết số lượng các gia đình Trung Quốc chủ động tìm kiếm các lựa chọn quốc tịch khác kể từ tháng 7 đã vượt xa số lượng những gia đình hoàn tất quy trình này trong năm ngoái.

Theo công ty tư vấn di trú Savory & Partners, số lượng yêu cầu tư vấn về chuyển quốc tịch từ các khách hàng Trung Quốc đã tăng 33% kể từ tháng 7. Công ty Global Citizen Solutions cũng ghi nhận mức tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cả hai công ty này đều chuyên về lĩnh vực di trú thông qua đầu tư - một hình thức giúp các cá nhân giàu có đạt được quyền cư trú hoặc quốc tịch nước ngoài, thường là thông qua các khoản đầu tư hợp lệ tại quốc gia mà họ muốn chuyển đến. Tuy nhiên, việc một người Trung Quốc từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để chuyển sang một quốc tịch khác không đồng nghĩa với việc các nghĩa vụ thuế hiện tại của họ với chính quyền Trung Quốc sẽ tự động chấm dứt.

Các chuyên gia cho biết, tùy thuộc vào cách thức cấu trúc tài sản, một cá nhân vẫn có thể phải chịu thuế đối với các khoản lợi nhuận đã phát sinh trong quá khứ ngay cả sau khi đã từ bỏ quốc tịch. Tuy. vậy, việc thay đổi quốc tịch và nơi cư trú một cách thực chất có thể tác động đến các nghĩa vụ thuế trong tương lai.

Đối với nhiều người Trung Quốc giàu có, việc từ bỏ quốc tịch là một tổn thất lớn, đặc biệt là với những ai có hoạt động kinh doanh và khối tài sản gắn liền với Trung Quốc đại lục.

Theo ông Lin, những người sẵn sàng thực hiện bước đi này thường là những người không còn nhiều mối liên hệ kinh doanh tại Trung Quốc, với phần lớn tài sản và hoạt động kinh doanh đã được chuyển ra nước ngoài.

Vậy họ đang cân nhắc chuyển quốc tịch đến đâu?

VÙNG CARIBBEAN: CON ĐƯỜNG NHANH NHẤT ĐỂ CÓ QUỐC TỊCH MỚI

Đối với những người Trung Quốc giàu có đang tìm kiếm một tấm hộ chiếu khác thay vì chỉ là quyền cư trú ở nước ngoài, khu vực Caribbean đã trở thành một lựa chọn phổ biến.

Các quốc gia như Antigua và Barbuda cung cấp các chương trình "quốc tịch thông qua đầu tư", cho phép những người đáp ứng đủ điều kiện có thể trở thành công dân thông qua các khoản đầu tư hoặc đóng góp tài chính theo quy định.

Ông Tibrewal cho biết một người có thể lấy được quốc tịch tại các quốc gia Caribbean chỉ trong vòng 6 tháng, nhanh hơn đáng kể so với các lộ trình tại châu Âu hoặc Mỹ, nơi thường yêu cầu phải cư trú một thời gian nhất định trước khi được nhập tịch.

Theo ông Arton, sức hấp dẫn của lựa chọn này không nằm ở việc di cư vĩnh viễn, mà ở sự linh hoạt hơn trong việc đi lại và thiết lập một nền tảng hoạt động quốc tế.

Công ty Global Citizen Solutions cho biết trong số các điểm đến mà họ theo dõi năm nay, khu vực Caribbean ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất về số lượng khách hàng Trung Quốc đề nghị cung cấp thông tin về xin quốc tịch.

CHÂU ÂU: BỒ ĐÀO NHA, ITALY VÀ HUNGARY

Các quốc gia châu Âu cũng đang thu hút sự quan tâm của những người giàu Trung Quốc muốn xin nhập tịch, mặc dù nhiều nước cung cấp lộ trình cư trú thay vì quyền công dân ngay lập tức.

Ông Arton cho biết: “Đối với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI) người Trung Quốc không muốn từ bỏ quốc tịch hiện tại, việc sở hữu nhiều quyền cư trú hoặc thị thực dài hạn là một lựa chọn hấp dẫn hơn”.

Bồ Đào Nha vẫn là điểm đến phổ biến nhờ chương trình “thị thực vàng” (golden visa), cho phép cư trú thông qua các khoản đầu tư đủ điều kiện, đồng thời mở ra lộ trình dài hạn để tiến tới quyền công dân.

Ông Arton nói thêm rằng Italy cũng đang thu hút các gia đình giàu có Trung Quốc nhờ các chính sách thuế ưu đãi dành cho những cư dân mới đáp ứng điều kiện, cùng với hệ thống trường quốc tế và cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính phát triển.

Hungary là một điểm đến mới nổi khác, cung cấp quyền cư trú dài hạn thông qua các khoản đầu tư đủ điều kiện với mức khởi điểm từ 250.000 euro.

Theo Global Citizen Solutions, “Hungary là quốc gia gây bất ngờ. Trong bối cảnh các chương trình thị thực vàng quy mô lớn hơn tại châu Âu đã đóng cửa hoặc trở nên đắt đỏ hơn, Hungary mang đến cơ hội cư trú trong khu vực Schengen thông qua hình thức đầu tư vào các quỹ được quy định”.

SINGAPORE: TRUNG TÂM LÂU ĐỜI TẠI CHÂU Á

Singapore vẫn duy trì sức hút đối với giới nhà giàu Trung Quốc nhờ sự ổn định về chính trị, ngành quản lý tài sản phát triển lâu đời, hệ thống trường quốc tế chất lượng và vị trí địa lý gần với Trung Quốc đại lục.

Một số gia đình giàu có Trung Quốc đang tìm kiếm quyền thường trú tại Singapore như một phần trong kế hoạch dài hạn để đạt được quyền công dân, mặc dù việc nhập tịch không diễn ra tự động và cũng không được đảm bảo.

Ông Tibrewal cho biết công ty của ông đang hỗ trợ một số khách hàng Trung Quốc thực hiện các kế hoạch kết hợp giữa việc sở hữu quốc tịch tại các quốc gia vùng Caribbean và quyền cư trú tại Singapore, trong đó quyền công dân Singapore có thể là mục tiêu dài hạn.

AUSTRALIA, MALAYSIA VÀ CÁC ĐIỂM ĐẾN MỚI NỔI KHÁC

Australia là một lựa chọn phổ biến khác, đặc biệt đối với những gia đình Trung Quốc giàu có ưu tiên vấn đề giáo dục và chất lượng cuộc sống.

Theo các đơn vị tư vấn di trú, Malaysia cũng đang thu hút sự chú ý, đặc biệt là các khu vực Kuala Lumpur và Penang, nhờ chi phí sinh hoạt thấp hơn, cộng đồng nói tiếng Trung và các trường quốc tế, vốn là những yếu tố hấp dẫn đối với các gia đình.

Global Citizen Solutions cho biết: “Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm không chỉ dừng lại ở các trung tâm phổ biến tại châu Á. Chẳng hạn, Penang hay chương trình thị thực cư trú dài hạn tại Thái Lan đang thu hút những gia đình Trung Quốc coi trọng chất lượng lối sống và chi phí hợp lý”.

Trong khi đó, Argentina và một số khu vực tại Đông Âu đang nổi lên như những điểm đến thay thế cho những người giàu Trung Quốc muốn đa dạng hóa các lựa chọn cư trú quốc tế của mình. Arton Capital nhận định Argentina là một thị trường đáng lưu tâm, trong khi Savory & Partners ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng đối với Serbia, Bắc Macedonia và Bulgaria.

Các chuyên gia tư vấn lưu ý rằng việc một người Trung Quốc quan tâm đến quyền công dân nước ngoài không đồng nghĩa với việc cá nhân đó chắc chắn sẽ từ bỏ quốc tịch hiện tại hay thực sự chuyển đến sinh sống ở nước ngoài. Đại diện từ Arton nhấn mạnh: “Cần phân biệt rõ rằng việc tìm hiểu về quyền cư trú tại nước ngoài, xây dựng danh mục hộ chiếu, hay chuyển cả gia đình đến định cư ở một quốc gia khác là những quyết định hoàn toàn khác biệt”.