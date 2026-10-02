📊 Xem thống kê chi tiết trận Sevilla 1-3 Aston Villa: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Sevilla1 - 3Aston VillaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Sevilla tiếp đón Aston Villa.

26'Sevilla sớm thay người bất đắc dĩ

Phút 26, Sevilla có sự điều chỉnh nhân sự từ rất sớm khi J. Iglesias được tung vào sân để thế chỗ cho Marcao. Tỷ số trên sân vẫn đang là 0-0.

45'Aston Villa nhận thẻ vàng ở phút 45

Ngay trước giờ nghỉ giải lao ở phút 45, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với phía Aston Villa sau một tình huống phạm lỗi. Trận giao hữu vẫn đang diễn ra giằng co khi tỷ số tạm thời vẫn là 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Sevilla điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, ban huấn luyện Sevilla quyết định làm mới đội hình khi tung Y. Fofana vào sân thế chỗ L. Agoume. Đây là sự điều chỉnh nhằm tìm kiếm nét khởi sắc trong lối chơi của đội bóng ở trận giao hữu này.

46'Aston Villa thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', Aston Villa quyết định làm mới đội hình khi B. Madjo được tung vào sân thế chỗ T. Abraham. Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong trận đấu giao hữu thuộc khuôn khổ Club Friendlies.

46'Aston Villa điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Aston Villa quyết định làm mới tuyến giữa khi tung R. Barkley vào sân thế chỗ E. Buendia. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho thế trận tấn công của đội bóng.

46'Aston Villa điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Aston Villa quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự. T. Bloomfield được tung vào sân để trám vào vị trí của B. Kamara.

46'Aston Villa điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Aston Villa quyết định làm mới đội hình khi A. Wan-Bissaka được tung vào sân thế chỗ cho R. Fortes. Đây là sự điều chỉnh nhằm thử nghiệm và tăng cường sự chắc chắn cho lối chơi của đội bóng trong trận giao hữu này.

46'Aston Villa điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46, Aston Villa quyết định làm mới hàng phòng ngự khi tung P. Torres vào sân để thế chỗ cho T. Mings.

53'I. Romero mở tỷ số cho Sevilla

Phút 53, thế bế tắc của trận đấu được khai thông khi I. Romero lập công đưa Sevilla vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng quý giá này giúp đại diện Tây Ban Nha chiếm trọn lợi thế trước Aston Villa ngay đầu hiệp hai.

57'Sevilla điều chỉnh nhân sự sau bàn mở tỷ số

Phút 57, Sevilla có sự thay đổi về mặt lực lượng khi M. Diaz được tung vào sân thế chỗ Castrin. Đội bóng Tây Ban Nha thực hiện điều chỉnh này khi đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 1-0.

66'Aston Villa làm mới đội hình khi bị dẫn bàn

Phút 66, Aston Villa quyết định đưa Alysson vào sân thế chỗ cho G. Hemmings. Trong bối cảnh đang bị Sevilla dẫn trước 1-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện nước Anh cải thiện thế trận để tìm kiếm bàn gỡ.

66'Sevilla điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 66, Sevilla thực hiện sự thay đổi người khi F. Correia được tung vào sân để trám vị trí của M. Bueno. Đội bóng Tây Ban Nha có thể đang muốn làm mới thể lực và củng cố thế trận khi vẫn đang dẫn trước 1-0.

66'Sevilla làm mới đội hình khi dẫn trước

Phút 66, Sevilla thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Sierra được tung vào sân để trám vị trí của C. Ejuke. Đội bóng Tây Ban Nha chủ động làm mới tuyến thi đấu nhằm duy trì lợi thế dẫn trước 1-0 trước Aston Villa.

66'Sevilla điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 66, Sevilla thực hiện sự thay đổi người khi J. Guridi được tung vào sân để thay thế cho A. Gonzalez. Đội bóng đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 và việc làm mới đội hình có thể nhằm duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

71'Barkley ghi bàn gỡ hòa cho Aston Villa

Phút 71, R. Barkley tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng quý giá cho Aston Villa. Pha lập công này giúp đại diện nước Anh san bằng tỷ số 1-1, đưa trận giao hữu với Sevilla trở lại vạch xuất phát.

76'Sevilla điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 76, ban huấn luyện Sevilla quyết định làm mới đội hình khi tung I. Sow vào sân thế chỗ J. Iglesias. Động thái thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh hai đội đang hòa nhau 1-1, hứa hẹn giúp đại diện Tây Ban Nha tìm kiếm thêm giải pháp trong những phút cuối.

76'Sevilla điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên

Phút 76, Sevilla thực hiện quyền thay người khi Peque rời sân nhường chỗ cho N. Guillen. Ban huấn luyện đại diện La Liga muốn bổ sung thể lực tươi mới để tìm kiếm đột biến sau khi tỷ số đang là 1-1.

76'Sevilla làm mới hàng công với M. Castillo

Phút 76, ban huấn luyện Sevilla quyết định có sự thay đổi nhân sự khi rút I. Romero ra nghỉ để nhường chỗ cho M. Castillo. Đội bóng Tây Ban Nha cần thêm nguồn năng lượng mới trên sân sau khi vừa để đối thủ đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

76'Sevilla điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 76, Sevilla có sự thay đổi người khi F. Cardoso được tung vào sân để trám chỗ cho J. A. Carmona. Đội bóng Tây Ban Nha cần củng cố lại đội hình sau khi để Aston Villa quân bình tỷ số 1-1 cách đây ít phút.

76'Aston Villa làm mới đội hình với M. Jenner

Phút 76, Aston Villa thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Jenner được tung vào sân để thế chỗ Joao Gomes. Đội bóng áo màu bã trầu dường như muốn bổ sung thêm thể lực và năng lượng cho những phút thi đấu cuối cùng.

79'A. Garnacho đưa Aston Villa vượt lên dẫn 1-2

Phút 79, A. Garnacho tỏa sáng với bàn thắng quan trọng giúp Aston Villa vươn lên dẫn trước 1-2. Màn lội ngược dòng ấn tượng chỉ trong ít phút giúp đại diện nước Anh nắm lợi thế lớn về mặt tinh thần.

81'Aston Villa nhận thẻ vàng ở phút 81

Phút 81, một cầu thủ bên phía Aston Villa phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội bóng nước Anh đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 1-2 trước Sevilla trong những phút cuối trận giao hữu căng thẳng.

83'M. Jenner nới rộng cách biệt cho Aston Villa

VÀO! Phút 83, M. Jenner ghi bàn giúp Aston Villa nâng tỷ số lên 1-3. Đây đã là bàn thắng thứ 3 liên tiếp của đại diện nước Anh trong hiệp hai, đào sâu thêm cách biệt trước Sevilla.

KTKết thúc: Sevilla 1-3 Aston Villa

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:24 03/10/2026

Cuộc so tài giữa Sevilla và Aston Villa diễn ra vào lúc 01h30 ngày 03/10/2026 thu hút sự chú ý khi hai câu lạc bộ đang thể hiện hai bộ mặt thi đấu trái ngược. Trong bối cảnh này, việc được thi đấu trên sân nhà mang lại ưu thế đáng kể cho đại diện Tây Ban Nha.

Điểm tựa sân nhà và phong độ thăng hoa của Sevilla

Sevilla bước vào màn so tài này với sự tự tin rất lớn nhờ phong độ thuyết phục trong thời gian qua. Đội chủ nhà đã giành tới 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất, chỉ phải nhận đúng 1 thất bại. Chuỗi thành tích ấn tượng này cho thấy sự ổn định cao về lối chơi cũng như khả năng duy trì nhịp độ thi đấu liền mạch.

Bên cạnh phong độ cao, việc được thi đấu trên thánh địa quen thuộc là một điểm tựa quan trọng cho Sevilla. Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà luôn tiếp thêm động lực thi đấu mạnh mẽ, giúp các cầu thủ kiểm soát thế trận tốt hơn và dễ dàng áp đặt nhịp độ lên đối thủ ngay từ những phút đầu.

Thách thức bủa vây Aston Villa

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Aston Villa lại đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt phong độ. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện bóng đá Anh chỉ giành được duy nhất 1 trận thắng và để thua tới 4 trận. Việc liên tiếp phải nhận kết quả bất lợi đang tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ lên các cầu thủ đội khách.

Khi phải hành quân xa nhà, những điểm yếu của Aston Villa càng dễ bị khai thác nếu họ không sớm cải thiện được sự chắc chắn trong lối chơi. Hàng phòng ngự cần phải giữ sự tập trung cao độ nếu muốn đứng vững trước sức ép tấn công dồn dập từ phía đội chủ sân.

Tương quan thế trận

Xét về tương quan hiện tại, Sevilla rõ ràng đang nắm giữ nhiều lợi thế vượt trội nhờ sự thăng hoa về phong độ và điểm tựa sân bãi vững chắc. Sự tự tin từ chuỗi 4 chiến thắng gần đây sẽ là động lực lớn để đội bóng xứ Andalusia chủ động dâng cao tấn công và áp đặt lối chơi.

Trong khi đó, Aston Villa với thành tích chỉ thắng 1 trận trong 5 lần ra quân gần nhất nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn cách tiếp cận chặt chẽ và thận trọng. Tuy nhiên, nếu không thể giải quyết bài toán phong độ sa sút, đội khách sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Sevilla đang tràn đầy hưng phấn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)