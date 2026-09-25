Bị sét đánh trúng khi đang đi xe máy, người phụ nữ ngã gục lên lề đườn

Khoảng 11h52 ngày 25/9, khu vực vòng xuyến Hải quan, phường Trường Vinh, TP Vinh, Nghệ An xuất hiện mưa giông kèm sấm sét. Thời điểm này, nhiều phương tiện đang lưu thông trên các tuyến đường Trường Thi, Lê Hồng Phong và đại lộ Lê Nin.

Video: HBĐP / Facebook

Khi một người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển qua vòng xuyến Hải quan theo hướng từ đường Trường Thi về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, một tia sét bất ngờ đánh xuống khu vực này.

Sau tiếng sét lớn, chiếc xe máy mất thăng bằng, lao vào lề đường khiến người phụ nữ ngã xuống. Người đi đường nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo phường Trường Vinh cho biết nạn nhân trú tại phường Vinh Tân (cũ). Người phụ nữ được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 25/9, Nghệ An, trong đó có khu vực TP Vinh (cũ), có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa.