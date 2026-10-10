Bị sét đánh, một người rơi xuống sông Trường Giang mất tích

Theo trình báo của người dân, khoảng 21 giờ ngày 9-10, ông Đ.V.Ph. (sinh năm 1984, trú thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) cùng vợ đi ghe đánh cá trên sông Trường Giang. Khi đến đoạn gần cầu Tam Giang, ông Ph. bị sét đánh, rơi xuống sông mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm. Ảnh: BCHQS Núi Thành

Nghe vợ ông Ph. kêu cứu, người dân gần đó hỗ trợ đưa bà vào bờ và tìm kiếm nạn nhân.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đà Nẵng, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng, lực lượng chức năng xã Núi Thành cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên sông.

Các lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: BCHQS Núi Thành

Đến trưa 10-10, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy ông Ph. Mưa lớn kéo dài trên địa bàn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.