Bị sét đánh khi đi đánh cá, người đàn ông rơi xuống sông Trường Giang mất tích

Sáng 10/10, Công an xã Núi Thành (Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp với các lực lượng khác và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm ông Đỗ Văn Ph (SN 1982, trú thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) bị mất tích trên sông Trường Giang.

Khu vực sông Trường Giang nơi ông Ph gặp nạn.

Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm ông Ph.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đà Nẵng được huy động tham gia công tác tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, gần 22h ngày 9/10, ông Ph và vợ là bà Trần Thị D (SN 1984, cùng trú thôn Hiệp Thành) đi đánh bắt cá bằng ghe trên sông Trường Giang đoạn gần cầu Tam Giang.

Lúc này, ông Ph đang ngồi ở phía sau ghe thì bị sét đánh, bà D ngồi phía trước nghe sét đánh nên nhìn lại thấy ông Ph rơi xuống nước sau đó chìm dần xuống.

Quá hoảng loạn, bà D tri hô để mọi người đến ứng cứu và tìm kiếm ông Ph. Tuy nhiên, do khu vực xã Núi Thành từ đêm qua đến sáng nay có mưa rào ngắt quãng, thêm nữa khu vực sông Trường Giang nơi ông Ph gặp nạn rộng và sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.