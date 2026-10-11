Bi sắt Cà Mau giành 2 huy chương tại Giải vô địch bãi biển Quốc gia 2026

Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức từ ngày 1-11/10, quy tụ hơn 150 vận động viên (VĐV) đến từ 11 tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài ở 10 nội dung thi đấu (đơn, đôi, kỹ thuật và bộ ba).

HCV nội dung đôi nam nữ thuộc về VĐV Trần Thạch Lam và VĐV Lâm Thị Mỹ Da Na (Cà Mau).

Tham dự giải lần này, đoàn Cà Mau do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cử đi gồm 1 huấn luyện viên và 8 VĐV.

Với tinh thần thi đấu quyết tâm và bản lĩnh, các VĐV Cà Mau đã gặt hái thành công với 1 HCV và 1 HCĐ, lần lượt thuộc về các VĐV: Trần Thạch Lam, Lâm Thị Mỹ Da Na (nội dung đôi nam nữ); Lâm Thị Mỹ Da Na, Nguyễn Thị Kim Trúc, Hồng Như Ý (nội dung bộ ba nữ).

Các VĐV: Lâm Thị Mỹ Da Na, Nguyễn Thị Kim Trúc, Hồng Như Ý (Cà Mau) đoạt HCĐ nội dung bộ ba nữ tại Giải Bi sắt vô địch bãi biển Quốc gia năm 2026.

Giải Bi sắt vô địch bãi biển Quốc gia nhằm đánh giá chất lượng đào tạo VĐV của các địa phương, đồng thời là cơ hội giao lưu, thúc đẩy phong trào bi sắt phát triển.

Thành tích đạt được tại giải lần này là động lực lớn để các tài năng trẻ bi sắt Cà Mau tiếp tục rèn luyện, hướng tới chinh phục những đỉnh cao mới tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026./.