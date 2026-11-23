Chỉ vài giờ sau khi bị rắn hổ mang cắn, bàn tay người đàn ông 44 tuổi sưng căng, tím đen, xuất hiện hoại tử lan lên cẳng tay. Ảnh: HT.

Bác sĩ Mai Chí Thành, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết bệnh nhân T.V.C. (44 tuổi, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng do nọc độc rắn hổ mang.

Trước đó, ngày 14/11, khi đang làm việc ngoài đồng, người đàn ông bị rắn hổ mang cắn vào ngón giữa bàn tay trái. Thay vì đến cơ sở y tế, bệnh nhân tự xử trí tại nhà bằng bài thuốc dân gian.

Khoảng 5 giờ sau, bàn tay bắt đầu căng tức, sưng nề. Ngón giữa chuyển màu tím đen, vùng tổn thương có dấu hiệu hoại tử và lan lên mu bàn tay, cẳng tay.

Khi được đưa đến khoa Cấp cứu, bệnh nhân được các bác sĩ khẩn trương thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và triển khai điều trị bằng huyết thanh kháng nọc rắn.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng đau và vùng hoại tử đã cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ để tiếp tục xử trí, cắt lọc mô hoại tử, đồng thời theo dõi khả năng bảo tồn phần chi bị tổn thương.

Bàn tay của bệnh nhân khi đến viện (trái) và sau khi được dùng huyết thanh (phải). Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, rắn độc cắn là tai nạn thương tích phổ biến ở Việt Nam. Số ca tăng mạnh từ tháng 4 đến tháng 11, khi rắn sinh sản và hoạt động nhiều.

Phần lớn bệnh nhân bị rắn cắn khi đi thăm ruộng vườn, dọn cỏ hoặc thu dọn sau mưa bão trong điều kiện thiếu ánh sáng. Một số người bị rắn bò vào nhà cắn khi đang ngủ.

Rắn độc thường hoạt động về đêm. Mưa bão khiến nơi trú ẩn bị ngập, rắn dễ bò vào khu vực có người sinh hoạt. Theo bác sĩ, mỗi loại rắn có cơ chế gây độc khác nhau nên cách sơ cứu và điều trị cũng phải phù hợp với từng loại.

Theo TS.BS Lê Xuân Dương, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, rắn độc ở Việt Nam chủ yếu thuộc hai họ là rắn hổ và rắn lục. Họ rắn hổ gồm rắn hổ mang thường, hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia và rắn biển. Rắn hổ mang có cổ bạnh, phát ra tiếng phì khi tấn công. Cạp nong, cạp nia có thân khoang đen - vàng hoặc đen - trắng rõ rệt.

Bị rắn hổ mang cắn, người bệnh thường đau nhức, sưng nề, có thể hoại tử tại chỗ. Riêng vết cắn của cạp nong, cạp nia thường ít đau, ít sưng nên dễ bị bỏ qua. Nọc của họ rắn hổ có thể gây mờ mắt, sụp mi, yếu cơ, khó thở, thậm chí liệt toàn thân. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là liệt cơ hô hấp.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc tự ý đắp lá, sử dụng thuốc dân gian, rạch vết thương hoặc hút nọc độc không giúp loại bỏ nọc rắn mà còn có thể khiến tổn thương nặng hơn, làm chậm trễ quá trình điều trị.

Đặc biệt, người dân không nên chủ quan khi vết cắn ban đầu chưa có biểu hiện nghiêm trọng. Nọc độc của rắn có thể gây tổn thương tiến triển, đe dọa chức năng chi và sức khỏe nếu không được xử trí đúng cách.