Ngày 29/9, Bệnh viện Quân y 120 tại phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cho biết vừa cấp cứu thành công ông H.T.T., sinh năm 1982, trú tại phường Trung An. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị rắn cắn.

Trước đó, ngày 27/9, ông T. đang cắt cỏ trong khu vườn của gia đình thì bất ngờ bị 1 con rắn màu xanh cắn trúng ngón áp út bàn tay trái. Theo mô tả, con rắn có kích thước phần thân tương đương ngón chân cái, nhưng chưa xác định được chính xác loài.

Bị rắn cắn trúng ngón tay, người đàn ông 44 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BCVV/Báo Đồng Tháp↵

Khoảng 3 phút sau khi bị cắn, ông T. xuất hiện tình trạng xây xẩm và chóng mặt. Các biểu hiện bất thường nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Đến khoảng 20 phút sau, người đàn ông bắt đầu nôn ra máu nhiều lần.

Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 120 để cấp cứu.

Khi nhập viện, khoang miệng ông T. còn ứ đọng nhiều máu. Bàn tay trái bị sưng nề, tình trạng phù lan từ bàn tay lên đến khuỷu tay và có biểu hiện chảy máu. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy các chỉ số đông máu của bệnh nhân đã bị rối loạn.

Trước nguy cơ tình trạng tiếp tục diễn biến nặng, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu, theo dõi sát và điều trị tích cực.

Bệnh nhân được sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn, huyết tương tươi đông lạnh và huyết thanh kháng độc tố. Quá trình điều trị được điều chỉnh dựa trên diễn biến lâm sàng cùng các chỉ số xét nghiệm.

Sau 6 giờ, tình trạng của ông T. dần ổn định. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá và chỉ định sử dụng thêm huyết thanh kháng nọc rắn.

Đến 12 giờ sau khi điều trị, mức độ phù nề ở tay của bệnh nhân đã giảm, các chỉ số tiếp tục cải thiện. Hiện ông T. vẫn được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện Quân y 120 cho biết, rắn cắn có thể diễn biến rất nhanh. Khi bị rắn cắn, nhất là khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: Chóng mặt, chảy máu, nôn ra máu hoặc sưng nề nhanh, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.

(t/h theo báo Nhân Dân, báo Đồng Tháp)