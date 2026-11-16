Bi Rain tiết lộ cảm giác mỗi sáng thức dậy bên Kim Tae Hee sau 9 năm kết hôn

Theo MyDaily, ngày 15/11, chương trình giải trí Please Take Care of My Refrigerator của JTBC đã công bố đoạn giới thiệu tập tiếp theo với sự tham gia của hai khách mời Bi Rain và Sung Si Kyung.

Đáng chú ý, đây là lần đầu Bi Rain trở lại chương trình sau 10 năm. Nếu như ở lần xuất hiện trước, anh chưa lập gia đình thì hiện tại, nam ca sĩ đã trở thành chồng của Kim Tae Hee và là bố của hai cô con gái.

Bi Rain trong chương trình mới đây.

Trong đoạn giới thiệu, Bi Rain không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là tình cảm dành cho bà xã sau gần một thập kỷ chung sống. "Tôi đã kết hôn với người mình yêu. Ngay cả khi thức dậy vào buổi sáng, tôi vẫn cảm thấy xúc động. Tôi tự hỏi: 'Sao đến lúc này mà cô ấy vẫn xinh đẹp đến thế?'", Bi Rain bày tỏ.

Lời thú nhận ngọt ngào của nam ca sĩ khiến những người có mặt tại trường quay không khỏi thích thú. Trong khi đó, Sung Si Kyung hài hước thừa nhận bản thân cảm thấy có phần chạnh lòng khi nghe Bi Rain liên tục kể về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Không chỉ dành lời khen cho Kim Tae Hee, Bi Rain còn tiết lộ những câu chuyện thú vị trong quá trình chăm sóc hai con gái.

Nam ca sĩ cho biết anh chủ động tham gia các hoạt động thường ngày của con, từ việc đưa con đến trường cho đến góp mặt trong những sự kiện do nhà trường tổ chức.

"Tôi là người đưa các con đi học. Tôi cũng nhất định tham gia những ngày hội thể thao của con", Bi Rain chia sẻ.

Đặc biệt, nam ca sĩ thừa nhận bản thân có tinh thần cạnh tranh rất cao mỗi khi tham dự các hoạt động thể thao tại trường.

"Tôi luôn muốn giành chiến thắng. Tôi còn gọi mọi người tập trung lại và tổ chức họp bàn chiến thuật", anh hài hước kể lại. Bên cạnh những câu chuyện gia đình, chương trình còn hé lộ chiếc tủ lạnh được vợ chồng Bi Rain và Kim Tae Hee sử dụng tại nhà riêng.

Không chỉ dành lời khen cho Kim Tae Hee, Bi Rain còn tiết lộ những câu chuyện thú vị trong quá trình chăm sóc hai con gái.

Khi phát hiện một chai rượu soju bên trong, Bi Rain giải thích: "Vợ tôi nói rằng dùng nó để khử mùi rất tốt". Ngoài ra, tủ lạnh còn chứa những món ăn do mẹ vợ Bi Rain tự tay chuẩn bị cùng các món ăn kèm do Kim Tae Hee làm.

Chứng kiến cuộc sống gia đình của đồng nghiệp, Sung Si Kyung tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nam ca sĩ hài hước nói: "Tôi cũng muốn có ngày được nhắc đến mẹ vợ. Tôi cũng muốn thử nói 'vợ tôi' một lần. Nhưng trước hết phải có vợ đã chứ".

Bi Rain và Kim Tae Hee kết hôn vào năm 2017, sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi hiện có hai con gái và luôn hạn chế chia sẻ hình ảnh các con trước công chúng.

Sau 9 năm về chung một nhà, cả hai vẫn được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng có cuộc sống hôn nhân kín tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Những lời chia sẻ mới nhất của Bi Rain phần nào cho thấy tình cảm anh dành cho Kim Tae Hee vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.