Bi Rain: 'Kim Tae Hee xinh đẹp ngay cả khi vừa ngủ dậy'

Trở lại chương trình Please Take Care of My Refrigerator sau 10 năm, Bi Rain thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với Kim Tae Hee và những công việc thường ngày để chăm sóc hai con, tờ Money Today đưa tin.

Trong video giới thiệu tập tiếp theo của chương trình Please Take Care of My Refrigerator do JTBC sản xuất, phát hành ngày 15/11, Rain cho biết anh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho vợ. Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi kết hôn với người mình yêu. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy xúc động. Tôi ngạc nhiên là ngay khi cả mới thức giấc, cô ấy vẫn rất xinh đẹp”.

Rain và Kim Tae Hee đã có 9 năm chung sống. Ảnh: Money Today.

Rain cũng tiết lộ những công việc thường ngày của anh trong vai trò người cha. Anh trực tiếp đưa đón các con đi học và luôn cố gắng có mặt trong những ngày hội thể thao ở trường. Nam ca sĩ cho biết anh rất coi trọng những dịp được đồng hành cùng các con.

Không chỉ tham gia với tinh thần cổ vũ, Rain cho biết anh quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá trong ngày hội thể thao của con. Thậm chí, gia đình anh tổ chức cuộc họp để bàn chiến thuật.

Ngoài ra, nam ca sĩ nhắc đến thói quen dọn dẹp của vợ. Anh tiết lộ Kim Tae Hee sử dụng rượu soju để khử mùi trong nhà. Rain đồng thời bày tỏ sự yêu thích với các món ăn do mẹ vợ chuẩn bị: “Tôi rất thích ăn những món ăn kèm mẹ vợ làm”.

Bi Rain và Kim Tae Hee kết hôn năm 2017, sau khoảng 4 năm công khai hẹn hò. Cặp sao lần lượt đón 2 con gái vào năm 2017 và 2019. Kể từ khi lập gia đình, cả 2 khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ hình ảnh cũng như thông tin cá nhân của các con. Tháng 7, 2 ngôi sao được bắt gặp đang tận hưởng kỳ nghỉ hè ở Hawaii cùng các con gái.

Gần đây, Kim Tae Hee góp mặt trong loạt phim gián điệp Mỹ Butterfly, còn ông xã cô đảm nhận vai phản diện trong mùa 2 của Bloodhounds.